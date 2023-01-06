Владимир Гранат предположил, кто может вылететь из РПЛ в конце сезона-2022/23

Экс-футболист сборной России Владимир Гранат предположил, кто может вылететь из РПЛ в конце сезона-2022/23.

«Скорее всего, в конце сезона РПЛ покинут «Торпедо» и «Химки». Автозаводцы вообще не были готовы к премьер-лиге. «Факел» еще бодается со всеми командами, а у «Торпедо» только 6 очков. Этому клубу будет очень тяжело спастись. «Химки» так и не нашли баланс в игре и работе с новым тренером. Такой гранд, как «Локомотив», должен оставаться в РПЛ. Железнодорожники точно выберутся из зоны стыковых матчей», — сказал Гранат «РБ Спорт».

В зоне стыковых матчей находятся «Факел» и «Локомотив», а в зоне вылета располагаются «Химки» и «Торпедо».

Чемпионат России возобновится в начале марта 2023 года.