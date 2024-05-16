Тренер «Дьора»: «В «Ференцвароше» Станковича может заменить Ивич»

Тренер «Дьора» Сергей Кузнецов оценил работу нового главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в «Ференцвароше».

— А как Станкович проявил себя в «Ференцвароше»? По идее, выполнил же задачу, стал чемпионом.

— С таким составом не так уж сложно было это сделать. Однако Станкович часто его тасовал. После Черчесова набрал игроков под себя... Да, стал чемпионом, но тут нужно говорить и о возможностях клуба.

— Но золотой дубль «Ференцварош» не сделал.

— Да, буквально вчера «Ференцварош» проиграл «Пакшу», который обладает весьма скромным бюджетом. Считаю, Станкович допустил немало ошибок в этой встрече. Не знаю, по каким критериям его позвали в «Спартак». Кстати, сейчас венгерские СМИ уже обсуждают возможных кандидатов на смену Деяну. Одним из них является Ивич, который работал в «Краснодаре».

— Вот как?

— В «Ференцвароше» такие возможности, что можно спокойно работать и создать толковую команду. Но я бы не сказал, что Станкович всех здесь убедил... «Спартак» удивляет. То Абаскаль был, теперь Станкович.