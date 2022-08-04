Агент Караваева рассказал, когда защитник «Зенита» сможет вернуться на поле

Агент Иван Бакулин, представляющий интересы защитника «Зенита» Вячеслава Караваева, ответил на вопрос «СЭ» о возвращении игрока на поле.

«Вернулся в заявку «Зенита» на РПЛ? Караваев восстановился, потихоньку начинает тренироваться с командой. Дальше — как наберет игровые кондиции, начнет играть», — сказал Бакулин «СЭ».

27-летний россиянин травмировался в матче 24-го тура РПЛ сезона-2021/22.

В прошлом сезоне Караваев провел за клуб 24 матча и отдал 3 результативные передачи.