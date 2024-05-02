Защитник «Локомотива» Митай назвал причину проблем команды при игре в обороне

Защитник «Локомотива» Марио Митай высказался о проблемах железнодорожников при игре в обороне.

«Я считаю, что проблемы «Локомотива» в обороне во многом связаны с индивидуальными ошибками. Тут вопрос не в тактике и не в том, что мы где-то недорабатываем в оборонительной фазе. Каждому игроку нужно быть более сконцентрированными и ответственным во время матча», — приводит слова Митая Legalbet.

После 26 туров РПЛ «Локомотив» с 41 очком занимает пятое место в турнирной таблице. В последних четырех матчах чемпионата России железнодорожники пропустили девять голов.