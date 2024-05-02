Стрепетов: «Продление контракта с Семаком? Это сделано в защиту его и «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал договоренность о продлении контракта Сергея Семака с питерским клубом.

«Это сделано в защиту Семака и клуба. По последней игре мы видим, что «Зенит» играет очень неуверенно. Осталось немного туров, в которых решится борьба за чемпионство. Это чисто психологический ход, я бы даже назвал политический, в защиту Семака и тренерского штаба, сделанный для того, чтобы успокоить тех людей, от которых в адрес команды исходит негатив. Со стороны клуба это совершенно верный шаг, чтобы снять эту волну негатива, а также для того, чтобы команда спокойно готовилась к предстоящим матчам. Сейчас все должны смотреть, что будет дальше», — приводит слова Стрепетова «Спорт День за Днем».

30 апреля председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что клуб договорился с Семаком о продлении контракта до 2030 года.