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Сегодня, 20:55

Стрепетов: «Продление контракта с Семаком? Это сделано в защиту его и «Зенита»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал договоренность о продлении контракта Сергея Семака с питерским клубом.

«Это сделано в защиту Семака и клуба. По последней игре мы видим, что «Зенит» играет очень неуверенно. Осталось немного туров, в которых решится борьба за чемпионство. Это чисто психологический ход, я бы даже назвал политический, в защиту Семака и тренерского штаба, сделанный для того, чтобы успокоить тех людей, от которых в адрес команды исходит негатив. Со стороны клуба это совершенно верный шаг, чтобы снять эту волну негатива, а также для того, чтобы команда спокойно готовилась к предстоящим матчам. Сейчас все должны смотреть, что будет дальше», — приводит слова Стрепетова «Спорт День за Днем».

30 апреля председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что клуб договорился с Семаком о продлении контракта до 2030 года.

Источник: Спорт День за Днем
Сергей Семак
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

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Динамо

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