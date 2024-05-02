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Сегодня, 21:22

Роман Орещук: «Чемпиона России узнаем в последнем туре»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Наверху идет жесткая борьба за титул, и нельзя предсказать, кто станет чемпионом. Мне трудно, по крайней мере, — цитирует Орещука «РБ Спорт». — Нравится, как в последних матчах чемпионата выглядит «Динамо». Я очень хочу, чтобы оно стало чемпионом. Пусть уже наконец станет. Хотя, конечно, это надо заслужить. «Зенит» уже не безусловный фаворит. Борьба за титул будет идти до самого финиша, что не может не радовать. А чемпиона мы узнаем в последнем туре».

После 26 туров лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит» с 50 баллами. На второй строчке располагается «Краснодар» (50), а тройку замыкает московское «Динамо», в активе которого 47 очков.

Источник: РБ Спорт
Роман Орещук
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Зенит

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Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Локомотив

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Динамо

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