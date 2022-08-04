Роман Асхабадзе: «Факел» не играет в безбашенный футбол»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в разговоре с «СЭ» оценил стиль игры своей команды.

— А вы не считаете, что «Факел» играет слишком смело в РПЛ? Про команду Василенко уже говорят, что она показывает самый вертикальный футбол в лиге.

— А это плохо?

— Это, безусловно, зрелищно. Но, может быть, стоит сыграть прагматичнее против более опытных команд? Тогда и результат придет.

— Но мы же не несемся вперед с шашками наголо. Не пытаемся взять соперника в плен. Это другая история. Я говорю скорее про наши индивидуальные ошибки по количеству выигранных единоборств. Глубоко убежден в том, что порядок бьет класс. Если ты перебегаешь, перебьешь классную команду, выиграешь единоборства, то результат тебе практически обеспечен.

Повторюсь, мы не летим вперед сломя голову и не прессингуем высоко. У нас совершенно другой футбол, который мы поставили еще в ФНЛ. Этого стиля и стараемся придерживаться теперь. Гнем свою линию, но наш футбол не безбашенный. Это точно не авантюра!

Если проанализировать все голы, которые мы пропустили, — это исключительно недоработка игрока в конкретном эпизоде, а не разрыв по зонам, когда футболисты не успевают после своей атаки.

— Вот как?

— Да. Именно недоработка. Этот автогол, ненужный пенальти... Мы позволили Ионову забить издалека. Хотя дай ему еще десять таких возможностей, думаю, он бы не попал. Просто против него надо было играть в том моменте до конца, плотнее. Мы сами спровоцировали почти все голы в наши ворота...