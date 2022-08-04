Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:40

Роман Асхабадзе: «Факел» не играет в безбашенный футбол»

Роман Асхабадзе оценил стиль игры «Факела»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в разговоре с «СЭ» оценил стиль игры своей команды.

— А вы не считаете, что «Факел» играет слишком смело в РПЛ? Про команду Василенко уже говорят, что она показывает самый вертикальный футбол в лиге.

— А это плохо?

— Это, безусловно, зрелищно. Но, может быть, стоит сыграть прагматичнее против более опытных команд? Тогда и результат придет.

— Но мы же не несемся вперед с шашками наголо. Не пытаемся взять соперника в плен. Это другая история. Я говорю скорее про наши индивидуальные ошибки по количеству выигранных единоборств. Глубоко убежден в том, что порядок бьет класс. Если ты перебегаешь, перебьешь классную команду, выиграешь единоборства, то результат тебе практически обеспечен.

Повторюсь, мы не летим вперед сломя голову и не прессингуем высоко. У нас совершенно другой футбол, который мы поставили еще в ФНЛ. Этого стиля и стараемся придерживаться теперь. Гнем свою линию, но наш футбол не безбашенный. Это точно не авантюра!

Если проанализировать все голы, которые мы пропустили, — это исключительно недоработка игрока в конкретном эпизоде, а не разрыв по зонам, когда футболисты не успевают после своей атаки.

— Вот как?

 — Да. Именно недоработка. Этот автогол, ненужный пенальти... Мы позволили Ионову забить издалека. Хотя дай ему еще десять таких возможностей, думаю, он бы не попал. Просто против него надо было играть в том моменте до конца, плотнее. Мы сами спровоцировали почти все голы в наши ворота...

 
Футболисты &laquo;Факела&raquo; празднуют гол в&nbsp;матче с &laquo;Динамо&raquo;. «Никто «Факел» рылом по полю не возил, но два очка в трех играх — мало!» Откровенное интервью Асхабадзе

 

Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как снять боль в пояснице в домашних условиях?
9 лет тюрьмы за 0,7 грамма: звезда американского спорта Бриттни Грайнер в Химках услышала свой приговор. Что теперь ее ждет?
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Роман Асхабадзе назвал бюджет «Факела»
Агент Караваева рассказал, когда защитник «Зенита» сможет вернуться на поле
Терюшков: «За публичную критику судей нужно ввести штраф в размере двух миллионов рублей»
Булатов: «Абаскаль не испортил картину в «Спартаке», но глобальные выводы делать рано»
Асхабадзе — о старте «Факела»: «Могли рассчитывать на большее»
Асхабадзе объяснил, почему не поздравил «Факел» с ничьей с «Динамо»
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Краснодар» — «Локомотив» и другие матчи
Агент Караваева рассказал, когда защитник «Зенита» сможет вернуться на поле
Терюшков: «За публичную критику судей нужно ввести штраф в размере двух миллионов рублей»
Булатов: «Абаскаль не испортил картину в «Спартаке», но глобальные выводы делать рано»
Асхабадзе — о старте «Факела»: «Могли рассчитывать на большее»
Газизов — о словах Соболева: «Сто процентов, он не хотел оскорбить «Уфу». Может, вырвалось»
Асхабадзе объяснил, почему не поздравил «Факел» с ничьей с «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Терюшков: «За публичную критику судей нужно ввести штраф в размере двух миллионов рублей»

Агент Караваева рассказал, когда защитник «Зенита» сможет вернуться на поле
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости