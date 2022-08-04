Роман Асхабадзе: «Факел» не играет в безбашенный футбол»
Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в разговоре с «СЭ» оценил стиль игры своей команды.
— А вы не считаете, что «Факел» играет слишком смело в РПЛ? Про команду Василенко уже говорят, что она показывает самый вертикальный футбол в лиге.
— А это плохо?
— Это, безусловно, зрелищно. Но, может быть, стоит сыграть прагматичнее против более опытных команд? Тогда и результат придет.
— Но мы же не несемся вперед с шашками наголо. Не пытаемся взять соперника в плен. Это другая история. Я говорю скорее про наши индивидуальные ошибки по количеству выигранных единоборств. Глубоко убежден в том, что порядок бьет класс. Если ты перебегаешь, перебьешь классную команду, выиграешь единоборства, то результат тебе практически обеспечен.
Повторюсь, мы не летим вперед сломя голову и не прессингуем высоко. У нас совершенно другой футбол, который мы поставили еще в ФНЛ. Этого стиля и стараемся придерживаться теперь. Гнем свою линию, но наш футбол не безбашенный. Это точно не авантюра!
Если проанализировать все голы, которые мы пропустили, — это исключительно недоработка игрока в конкретном эпизоде, а не разрыв по зонам, когда футболисты не успевают после своей атаки.
— Вот как?
— Да. Именно недоработка. Этот автогол, ненужный пенальти... Мы позволили Ионову забить издалека. Хотя дай ему еще десять таких возможностей, думаю, он бы не попал. Просто против него надо было играть в том моменте до конца, плотнее. Мы сами спровоцировали почти все голы в наши ворота...
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0