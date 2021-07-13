РФС опубликовал заявление о реформах лиг

РФС на своем официальном сайте опубликовал заявление о реформах лиг. Приводим его частично. Полностью заявление доступно на сайте союза.

«Мы ничего не скрываем: в апреле мы подписали соглашение с нидерландской компанией Hypercube, которая уже 20 лет успешно работает в футболе. Именно она спроектировала успешные реформы в эредивизи, в чемпионатах Бельгии, Дании, Австрии — и каждый раз эти реформы приводили к подъему лиг в таблице коэффициентов УЕФА, росту теле- и спонсорских контрактов.

Начиная с апреля Hypercube при нашей поддержке проводит огромную исследовательскую работу, чтобы комплексно оценить клубный футбол России. Вопросов очень много. Как сделать наши лиги привлекательнее — для зрителя, телевидения, потенциальных спонсоров? Как сделать чемпионат интенсивнее? Как на нашем футболе сказывается лимит на легионеров — и есть ли альтернативные способы стимулировать развитие молодых игроков? Как на дистанции 10 лет проявила себя система «осень-весна» и нужны ли ей корректировки?

Hypercube проанализировал огромный массив данных (от выдержек из документации по лицензированию клубов за 5 лет до данных об экономическом состоянии регионов, где есть профессиональные клубы), провел более 70 онлайн консультаций с менеджерами клубов и лиг, с тренерами и даже журналистами. Также изучил мнение болельщиков (большую анкету заполнили более 5000 человек — у каждого в среднем на это ушло по 34 минуты).

Часто в таких ситуациях говорят, что как иностранец не может понять русскую душу, так он не поймет и наш футбол. Но особенность этого проекта — не в пустом копировании иностранного опыта, а в переносе проверенных методов бизнес-аналитики на наши реалии. Hypercube узнал, чего хотят клубы и болельщики, на основе этих данных расставил приоритеты и именно исходя из них оценивал каждый потенциальный вариант реформ.

Оценка объективна. Используя исторические данные по ТВ-рейтингам, посещаемости и спонсорским договорам, алгоритм может смоделировать все аудиторные и экономические показатели при заданных изменениях: как изменится посещаемость, как поменяются цифры смотрения и так далее.

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Худшее, что можно сделать в нашей ситуации — сложить руки и решить, что ничего делать не надо. В самоуспокоенности и бездействии успеха не добиться.

Поэтому призываем вас изучить все предложения Hypercube. Здесь — описание потенциальных реформ в РПЛ и ФНЛ-1, здесь — смена формата ФНЛ-2.

Когда вы прочитаете, поделитесь мнением в специальной анкете. Мы продолжим изучать мнение болельщиков и обязательно его учтем.

А если у вас есть вопросы по поводу потенциальных реформ — задавайте их в комментариях. На самые распространенные мы ответим в ближайшие дни».

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