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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

В РФС объяснили, зачем нужны реформы лиг

21:01
Российский футбольный союз. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Российский футбольный союз. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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РФС на своем официальном сайте опубликовал заявление о реформах лиг. В частности, в союзе ответили на вопрос: «зачем нужны реформы?».

«...В экономическом смысле наш футбол стагнирует: суммарные бюджеты клубов РПЛ, ФНЛ и ПФЛ уже много лет подряд находятся на одной и той же отметке. Футбол не привлекает новых волн интереса и новых денег.

В спортивном смысле ситуация настораживает еще сильнее. При текущей тенденции выступлений клубов Россия к 2023 году выпадет из первой десятки рейтинга коэффициентов УЕФА, а к 2024-му опустится на 21-е место.

Падение в таблице коэффициентов УЕФА только кажется проблемой нескольких больших клубов. На самом деле оно влечет структурные сдвиги (меньше мест в еврокубках = меньше денег в индустрии = меньше развития всей системы) и сигнализирует о системных недостатках на всех уровнях.

При разговоре о системных недостатках сразу вспоминают детско-юношеский футбол, но это отдельная большая тема, которой РФС очень активно занимается в последние пару лет. Во-первых, сейчас мы говорим о системе клубного футбола, где эффект нужен и достижим на дистанции пары лет (а результаты любой долгосрочной стратегии в сфере детского футбола ощущаются на дистанции от 10 лет). Во-вторых, сильный клуб = сильная академия. Укрепление лиг способно поменять мышление и общий ландшафт — как вы уже видели по кругу развития, при появлении дополнительных доходов формируется спрос на подготовку резерва, а значит, академии получают новые возможности».

РФС опубликовал заявление о реформах лиг // 
В РФС объяснили, чего хочет союз от новой пирамиды российского футбола // 
РФС рекомендовали убрать количественные ограничения в российском футболе // 
В РФС рассказали о текущем формате РПЛ и предложили альтернативные

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213990

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