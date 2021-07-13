В РФС объяснили, чего хочет союз от новой пирамиды российского футбола

РФС на своем официальном сайте опубликовал заявление о реформах лиг. В частности, в союзе ответили на вопрос: «чего хочет организация от новой пирамиды?».

«Больше матчей, больше матчей между прямыми конкурентами в таблице, почти полное избавление от пустых игр, в которых не решается ничего – у каждой команды на любом отрезке сезона должна быть высокая мотивация. Такая реформа повышает интерес к матчам – особенно во второй части сезона.

Меняя формат и повышая привлекательность каждого матча, мы увеличиваем среднюю аудиторию. Это, в свою очередь, влечет рост выручки. А дополнительные доходы позволяют клубу инвестировать в дальнейшее развитие – и далее по кругу. Таким образом, поменяв такую базовую вещь, как формат, можно улучшить всю систему.

Запускать круг можно на любом этапе – и это открывает отличные возможности для России в 2021 году. Конечно, можно занять консервативную позицию и сказать, что нам не нужны реформы. Но в условиях, когда радикально меняются потребительские привычки и футбол все чаще становится фоновым зрелищем, мы должны адаптироваться и меняться. Это понимают и в УЕФА, который вместе с Hypercube реформировал Лигу чемпионов и Евро, это понимают и наши конкуренты в таблице коэффициентов УЕФА и даже в НБА, которая в этом сезоне ввела формат play-in – он позволял 9-й и 10-й командам регулярного чемпионата, если они отстали менее чем на четыре победы, разыграть с 7-й и 8-й последние места в плей-офф (при этом у 7-й и 8-й осталось преимущество: право на одно поражение, тогда как 9-я и 10-я должны были выиграть два матча). Это добавило интриги в финальной части сезона и подарило лиге дополнительные рейтинговые игры.

Изменение формата – глобальный спортивный тренд, который мы игнорировать не можем. Если, конечно, хотим развиваться, а не стоять на месте.

Как мы уже отмечали, мы опрашивали болельщиков клубов из всех дивизионов. 70% ответили, что для них самое важное – повысить уровень команд и зрелищность всех матчей. 67% отметили, что для них ключевым требованием будет укрепление всей пирамиды футбола. 55% за то, чтобы матчей было больше.

Сейчас мы рассматриваем разные варианты, и окончательного решения нет.

…

Повторяем: на данном этапе у нас нет никаких решений, мы просто изучаем проделанную работу и оцениваем, можем ли мы улучшить результаты. Мы открыты к любым конструктивным обсуждениям и реформам. У нас открылся Проектный офис, который будет заниматься изменением облика ФНЛ-1 и ФНЛ-2. Мы будем делать только то, что пойдет на пользу всей пирамиде».

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