В РФС рассказали о текущем формате РПЛ и предложили альтернативные

РФС на своем официальном сайте опубликовал заявление о реформах лиг. В частности, в союзе назвали достоинства и недостатки текущего формата РПЛ, а также предложили альтернативные.

Достоинства и недостатки каждого представленного альтернативного формата РПЛ. Фото РФС

Земля 16: текущий формат

16 команд играют 30 матчей (каждая команда играет 15 матчей «дома» и 15 матчей «на выезде»).

Земля 16. Фото РФС

По результатам проведенных матчей команда, занявшая 1-е место, получает прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

Команда, занявшая 2-е место, получает путевку в Лигу чемпионов УЕФА (присоединяется на стадии третьего квалификационного раунда).

Команды, занявшие 3 и 4 места, отправляются в квалификацию в Лигу конференций УЕФА.

Команды, занявшие 15-е и 16-е места в итоговой турнирной таблице (указаны как A15-A16), напрямую выбывают в ФНЛ.

Команды, занявшие 13-е и 14-е места (указаны как А13-A14), играют по два переходных матча (дома и в гостях) с командами — участниками первенства ФНЛ, занявшими соответственно четвертое и третье места (указаны как FNL3 и FNL4).

Достоинства

-Умещается в текущий календарь (30 игровых дней)

-Простой и прозрачный формат (каждый играет с каждым)

Недостатки

-Мало топ-матчей

-Только один момент для триумфа или поражения

-Слишком мало матчей, в которых что-то поставлено на карту

-Ограниченная коммерческая ценность

Земля 18

РПЛ состоит из 18 команд.

Земля 18. Фото РФС

Этап 1:

18 команд играют 34 матча (каждая команда играет 17 матчей «дома» и 17 матчей «в гостях»). После этого составляется промежуточная турнирная таблица.

По результатам проведенных матчей:

— команда, занявшая 1-е место, получает прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА;

— команда, занявшая 2-е место, получает путевку в Лигу чемпионов УЕФА (присоединяется на стадии третьего квалификационного раунда);

— команда, занявшая 3-е место, отправляется в квалификацию Лиги конференций УЕФА.

Этап 2:

Команды, занявшие с 4 по 7 место, играют дополнительные матчи плей-офф за 2-ю путевку в Лигу конференций УЕФА:

— команда А4 играет 1 матч с командой А7 (группа А);

— команда А5 играет 1 матч с командой А6 (группа B).

Победитель группы А и победитель группы B играют один матч за право участия в Лиге конференций УЕФА.

Команды, занявшие 17-е и 18-е места в итоговой турнирной таблице (указаны как A17-A18), напрямую выбывают в ФНЛ.

Команды, занявшие 15-е и 16-е места (указаны как А15-A16), играют по два переходных матча (дома и в гостях) с командами — участниками первенства ФНЛ, занявшими соответственно четвертое и третье места (указаны как FNL3 и FNL4).

Достоинства

-Простой прозрачный формат (каждый играет с каждым)

-Дополнительные матчи топ-клубов

-Для суб-топ клубов больше матчей триумфа или поражения

-В РПЛ будет больше клубов из группы C (группа ФНЛ)

Недостатки

-Растянутый календарь (34 игровых дня)

-По-прежнему мало матчей, в которых что-то поставлено на карту

-Слишком ограниченная коммерческая ценность

-Доп. 2 клуба ФНЛ должны соответствовать требованиям РПЛ

Марс 16

РПЛ состоит из 16 команд.

Марс 16. Фото РФС

Этап 1:

На первом этапе 16 клубов играют 30 матчей (15 матчей «дома» и 15 матчей «в гостях»). После этого формируется промежуточная турнирная таблица — определяются команды, которые займут с 1-4 места (A1-A4), команды, которые займут с 5-12 место (А5-А12) и команды, которые займут с 13-16 места (A13-A16).

Перед началом Этапа 2 все заработанные клубами очки делятся пополам.

Этап 2:

На втором этапе команды, занявшие на 1-м этапе 1-4 места (на втором этапе указаны как С1-С4), играют 6 матчей (3 матча «дома» и 3 матча «в гостях»).

По результатам проведенных матчей:

— команда, занявшая 1-е место (С1), получает прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА;

— команда, занявшая 2-е место (С2), получает путевку в Лигу чемпионов УЕФА (присоединяется на стадии третьего квалификационного раунда);

— команда, занявшая 3-е место (С3), отправляется в квалификацию Лигу конференций УЕФА.

Команды, которые заняли на первом этапе с 5-12 место, делятся на пары (группы А, B, C, D) и играют дополнительные матчи. Победитель группы А затем встречается с победителем группы В (матчи указаны как I), в свою очередь победитель группы С встречается с победителем группы D (матчи указаны как J).

4 команды, которые заняли на первом этапе с 13-16 место, играют 6 матчей (3 матча «дома» и 3 матча «в гостях»).

Этап 3:

Победитель группы К (2 матча между победителем группы I и J) встречается для борьбы за право присоединиться к финальному матчу плей-офф с командой C4 за путевку в Лигу конференций УЕФА.

Матч C4 будет сыгран с победителем (K) только в том случае, если победитель Кубка России не входит в Топ-4. В противном случае путевка в Лигу конференций УЕФА будет разыграна в матче K).

Команда, занявшая в группе (H1-H4) последнее место, автоматически выбывает в ФНЛ.

Команды, занявшие 2 и 3 место (H2 и H3), играют переходные матчи с командами ФНЛ.

Достоинства

-Несколько дополнительных топ-матчей (12)

-Много моментов триумфа или поражения

-Почти во всех матчах что-то поставлено на карту

-Посещаемость лиги существенно увеличится

Недостатки

-Слишком растянутый календарь (36 туров + матчи плей-офф для выхода в лигу Конференций УЕФА)

Юпитер 16

В РПЛ 16 клубов.

Юпитер 16. Фото РФС

Этап 1:

На первом этапе каждый из 16 клубов играет 24 матча (по швейцарской системе): 12 матчей «дома» и 12 матчей «в гостях».

По итогам составляется промежуточная турнирная таблица.

Перед началом Этапа 2 все заработанные клубами очки делятся пополам.

Этап 2:

Клубы, занявшие на первом этапе с 1 по 6 место (указаны на втором этапе как B1-B6), играют дополнительно 10 матчей (5 матчей «дома» и 5 матчей «в гостях»).

По результатам проведенных матчей:

— команда, занявшая 1-ое место (B1), получает прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА;

— команда, занявшая 2-ое место (B2), присоединяется к Лиге Чемпионов УЕФА на стадии третьего квалификационного раунда;

— команда, занявшая 3 место (B3), отправляется в квалификацию Лиги конференций УЕФА;

— команда, занявшая 4 место (B4) — см. ниже.

Клубы, занявшие на первом этапе с 7 по 16 место (указаны на втором этапе как С1-С10), играют 9 матчей.

По результатам этих матчей:

— Клубы, занявшие первое и второе место (С1 и С2), играют матч плей-офф (указана как группа А).

Победитель этого матча (Winner A — указан как W(A)) играет матч плей-офф с командой B4 за место в Лиге конференций УЕФА.

— Клубы, занявшие на втором этапе 7 и 8 место (см. С7, С8), играют переходные матчи с командами ФНЛ.

— Клубы, занявшие на втором этапе 9 и 10 место (см. С9, C10), автоматически вылетают в ФНЛ.

Достоинства

-Множество дополнительных топ-матчей (30)

-Много моментов триумфа и поражения

-Почти во всех матчах что-то поставлено на карту

-Посещаемость лиги существенно увеличится

-Спортивные результаты повысятся

Недостатки

-Растянутый календарь (34 раунда, но такой календарь возможен при сдвиге дат Кубка России)

-Сложный

Юпитер 20

В РПЛ 20 клубов.

Юпитер 20. Фото РФС

Этап 1:

На первом этапе каждый из 20 клубов играет 24 матча (по швейцарской системе): 12 матчей «дома» и 12 матчей «в гостях».

По итогам составляется промежуточная турнирная таблица.

Перед началом Этапа 2 все заработанные клубами очки делятся пополам.

Этап 2:

Клубы, занявшие на первом этапе с 1 по 6 место (указаны на втором этапе как B1-B6), играют дополнительно 10 матчей (5 матчей «дома» и 5 матчей «в гостях»).

По результатам проведенных матчей:

— команда, занявшая 1-е место (B1), получает прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА;

— команда, занявшая 2-е место (B2), присоединяется к Лиге чемпионов УЕФА на стадии третьего квалификационного раунда;

— команда, занявшая 3 место (B3), отправляется в квалификацию Лиги конференций УЕФА;

— команда, занявшая 4 место (B4) — см. ниже.

Клубы, занявшие на первом этапе с 7 по 14 место (указаны на втором этапе как С1-С8), играют 7 матчей.

По результатам этих матчей команды, занявшие с 1 по 4 место (указаны как C1-C4), играют дополнительные матчи (C1 играет с C4 — матч указан как А); С2 играет с С3 — матч указан как B). Победитель матча А и победитель матча B играет еще один матч (матч С) — матч указан как Winner A+Winner B. Победитель этого матча (матча С) встречается с командой B4 за место в Лиге конференций УЕФА.

Клубы, занявшие на первом этапе с 15 по 20 место (указаны на втором этапе как D1-D6), играют 10 матчей.

По результатам этих матчей:

— Клубы, занявшие 3 и 4 место (D3, D4), играют переходные матчи с командами ФНЛ (матчи указаны как FNL4 и D3, FNL3 и D4).

— Клубы, занявшие 5 и 6 место (D5, D6), автоматически вылетают в ФНЛ.

Достоинства

-Множество доп. топ-матчей (30)

-Много моментов триумфа и поражения

-Почти во всех матчах что-то поставлено на карту

-Посещаемость лиги существенно увеличится

-Спортивные результаты повышаются

Недостатки

-Растянутый календарь (34 раунда, но такой календарь возможен при сдвиге дат Кубка России)

-Сложный инновационный формат

-Доп. 4 клуба должны соответствовать требованиям РПЛ