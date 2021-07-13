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РФС рекомендовали убрать количественные ограничения в российском футболе

21:19
Российский футбольный союз. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Российский футбольный союз. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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РФС на своем официальном сайте опубликовал заявление о реформах лиг.

В частности, в союзе рассказали о рекомендациях нидерландской компании Hypercube, которая за 20 лет работы в футболе спроектировала успешные реформы в эредивизи, в чемпионатах Бельгии, Дании, Австрии.

В РФС подчеркнули, что каждый раз эти реформы приводили к подъему лиг в таблице коэффициентов УЕФА, росту теле- и спонсорских контрактов.

«В рамках исследования влияния лимита на легионеров Hypercube пришел к выводу, что российские клубы переплачивают как иностранцам, так и российским футболистам — дата-аналитики компании сравнивали наши показатели с данными европейских конкурентов. Рекомендация Hypercube — убрать количественные ограничения, повысить конкуренцию за место в составе и при этом добавить материальный стимул для развития молодых игроков. Один из вариантов — введение так называемого «налога на роскошь», когда клуб, желающий заявить иностранца, делает обязательный финансовый взнос, а весь накопленный фонд в конце сезона распределяется между командами, выпускающими молодых россиян до 23 лет — в зависимости от количества игровых минут».

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213990

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Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров в российском футболе и чемпионате России, премьер-лига и история лимита