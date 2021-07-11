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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Чепчугов показал новое фото: «В джинсах без трусов»

15:12
Сергей Чепчугов. Фото Instagram
Сергей Чепчугов. Фото Instagram
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Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА Сергей Чепчугов в своем Instagram опубликовал новую фотографию.

Спортсмен выложил свой снимок с необычной подписью: «В джинсах без трусов».

Чепчугов приостановил свою карьеру в феврале 2018 года, разорвав контракт с «Енисеем». В апреле 2021 года генеральный директор красноярской команды Алексей Ивахов подтвердил, что Чепчугов тренируется с молодежной командой «Енисея».

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Виктория Кравченко все материалы автора

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