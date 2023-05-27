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Миранчук помог «Торино» одержать крупную победу. Был полезен и попал в перекладину, но результативных баллов не заработал

Гоша Чернов
Корреспондент
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Алексей Миранчук в матче «Специя» — «Торино».
Фото Global Look Press
Обыграли «Специю» 4:0.

«Торино» уже ни за что не борется: выше восьмого места в серии А команда не поднимется, а следовательно, и не попадет в зону еврокубков. В такой ситуации уместно устраивать ротацию, предоставлять игровое время молодежи (тем более большинство игроков старта покинут команду по истечении срока аренды), но главный тренер туринской команды Иван Юрич не дает большинству лидеров отдыхать.

Италия. Серия А. 37-й тур
27 мая, 16:00. Alberto Picco (Специя)
Специя
0:4
Торино

На игру со стоящей на грани вылета «Специей» в атаке у «Торино» вышла самая результативная тройка этого чемпионата: Санабрия — Влашич — Миранчук. Российский полузащитник в двух предыдущих матчах не выходил в основе из-за небольших проблем со здоровьем, но здесь оказался на газоне с первых минут и в итоге провел на нем без малого 90 минут.

Для Миранчука сезон получается достойным — в «Торино» он наконец-то стал получать игровое время и уже принес своей команде немало пользы. В идеале Алексею хорошо бы совершить еще одно результативное действие, чтобы довести их число в этом чемпионате до двузначного. Сейчас же на счету Миранчука четыре забитых мяча и пять голевых передач.

В «Специи» наш хавбек был очень близок к голу: на 14-й минуте он плотно выстрелил из-за штрафной, но попал в перекладину. К тому времени счет еще не был открыт, так что Миранчук мог еще и стать автором победного гола, но немного не повезло.

Стоит подчеркнуть, что тот удар так и остался единственным для Алексея. За многообещающим началом, к сожалению, не последовало ничего — в атаке Миранчук был почти не заметен и очень много времени проводил без мяча. Однако это не значит, что российский полузащитник не приносил никакой пользы команде. Напротив, Алексей постоянно оттягивал на себя внимание защиты на правом фланге — в частности, именно эти действия Миранчука позволили «Торино» забить второй мяч. В той атаке, к слову, голевую передачу сделал экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Напрямую ни в одной из результативных атак Миранчук не поучаствовал. Если смотреть на статистику, то цифры тоже покажутся грустными. Например, по итогам первого тайма российский полузащитник сделал всего семь передач — меньше всех среди 22 футболистов обеих команд. По итогам матча цифры тоже совсем не впечатляющие: 14 пасов с точностью 64%, ни одной удачной обводки и всего 26 касаний мяча.

Но Миранчук продержался на поле аж до 87-й минуты, а это значит, что Юрича устраивала игра Алексея. Он действительно много времени провел в обороне, часто опекал находившихся на своем фланге игроков и делал это успешно. Как следствие — уверенная победа «Торино» со счетом 4:0.

До конца чемпионата остается еще один тур, в котором туринцы примут «Интер». Для Миранчука это очередной шанс показать свой уровень — в «Торино» он проводит сильный сезон, но летом срок аренды истечет и хавбек вернется в «Аталанту». Новостей о будущем Алексея все еще нет, так что варианты возможны любые, в том числе и трансфер в новый клуб.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Специя
ФК Торино
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 36 27 5 4 73-26 86
2
 Лацио 36 20 8 8 55-28 68
3
 Интер 36 21 3 12 67-40 66
4
 Милан 36 18 10 8 60-42 64
5
 Аталанта 36 18 7 11 59-43 61
6
 Рома 36 17 9 10 47-35 60
7
 Ювентус 36 21 6 9 55-32 59
8
 Торино 37 14 11 12 42-40 53
9
 Монца 36 14 10 12 46-46 52
10
 Болонья 36 13 11 12 48-45 50
11
 Фиорентина 36 13 11 12 48-41 50
12
 Удинезе 37 11 13 13 47-47 46
13
 Сассуоло 37 12 9 16 46-58 45
14
 Эмполи 36 10 12 14 36-46 42
15
 Салернитана 37 9 15 13 48-60 42
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 Лечче 36 7 12 17 30-43 33
17
 Специя 37 6 13 18 30-60 31
18
 Верона 36 7 9 20 29-55 30
19
 Кремонезе 36 4 12 20 32-66 24
20
 Сампдория 37 3 10 24 24-69 19
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