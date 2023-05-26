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Легенды о Хвиче из Грузии. Дед — мастер ударов «ножницами», отец запрещал сравнивать сына с Кипиани, сотни грузин летают в Неаполь пожать ему руку

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Футболист Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
Обозреватель «СЭ» поговорил о Хвиче Кварацхелии и его взлете в «Наполи» с несколькими легендами грузинского футбола и журналистом из этой страны.

Владимир Гуцаев, форвард, обладатель Кубка кубков 1981 года, чемпион СССР 1978 года:

— Неправильно Хвичу с кем-то сравнивать. Помню, когда я начал играть, нашу команду пригласили в Тбилисский университет на встречу со студентами и профессурой. Полный зал народу, мы сидим, что-то рассказываем. С их стороны — ректор, академики. Потом начинаются вопросы. Один из них адресуется мне: «Когда ты работаешь с мячом на поле, то похож на Мишу Месхи. А движениями — на Славу Метревели. На кого больше?» Я отвечал на русском, поскольку учился в русской школе и грузинским тогда не очень хорошо владел: «Дайте мне немного времени, и я постараюсь, чтобы вы говорили, что Гуцаев играет как Гуцаев, и ни с кем меня не сравнивали!»

Так и Хвичу не надо кому-то уподоблять. У него вся дорога впереди. Конечно, он начал хорошо. Но такой пресс ожиданий — это трудно. Если бы в футбол было легко играть, то все бы в него играли и были чемпионами. Днем и ночью надо о нем думать, понимать, что будут и удачи, и неудачи. На матчи с «Миланом» в Лиге чемпионов пришелся спад. Но невозможно весь сезон провести на одном уровне! Хотя все уже ожидали увидеть «Наполи» в финале.

Но Хвича должен работать над собой, разнообразить игру. Потому что смотрю — он все время играет на левом фланге, и все уже знают, что он будет делать. С тем же «Миланом» по нему очень внимательно действовал очень хороший правый защитник, а полузащитник его еще и страховал. А вот если бы он внезапно уходил на правый край, еще что-то придумывал...

Хвича Кварацхелия. Полвека назад грузин называли «советскими бразильцами». Хвича родом из той футбольной эстетики

Хотя сегодняшние тренеры придерживаются очень жестких схем, ограничивают футболистов в творчестве. В наше время все было по-другому. Нодар Ахалкаци никогда не запрещал обводить. Если обедняешь игру талантливого футболиста, то это обедняет игру всей команды.

Мы с Хвичей знакомы, но разница в возрасте у нас очень большая. Как-то пригласили его на нашу программу (Гуцаев — ведущий самого популярного футбольного шоу в Грузии. — Прим. И.Р.), но он уже улетал в Неаполь. Впрочем, мы и так о нем все время говорим. И будем говорить.

Футболист Хвича Кварацхелия
Фото Global Look Press

Прав ли был Соломон Кверквелия, когда, как вы говорите, покритиковал молодого Хвичу, на первой тренировке в «Локомотиве» пробросившего мяч между ногами капитану команды Ведрану Чорлуке? Считаю, что напрасно он его отчитал! У меня вот всегда внимание было только на мяч и расположение ног соперника. И даже если бы это был сам Муртаз Хурцилава, то я бы даже не увидел, что это он. Если между ногами пространство свободно, то почему бы не пробросить? Если ты хочешь играть в футбол на высоком уровне, то не должен смотреть, кто перед тобой — Хурцилава, Шестернев, Бобби Мур или нынешние топ-защитники. Ты должен делать свое дело и делать его хорошо.

Муртаз Хурцилава, полуфиналист ЧМ-1966, капитан сборной СССР:

— В Грузии всегда был культ техничного футбола. Борис Пайчадзе, Автандил Гогоберидзе и другие классные футболисты! Хвича — тоже технарь. Но не скажу, что он на кого-то из прошлого прямо похож. Он самобытен, как были самобытными и все другие наши мастера разных времен. Например, такого левого крайка, как Михаил Месхи, я в мире не знаю! А Кварацхелия в Неаполе отличается тем, что, если увидит партнера в лучшем положении, всегда сделает передачу.

Смотрю все матчи Хвичи за «Наполи», и в это время в мою комнату никто войти не может. Мне не очень нравится, как тренер (Лучано Спаллетти. — Прим. И.Р.) его использует. Когда команда теряет мяч, он заставляет всех, включая его, защищаться. Думаю, что это неправильно. Два нападающих должны впереди оставаться, лицом к чужим воротам. Отняли мяч — кому отдавать? А тут форварды есть, на свежих ногах и на острие.

Футболист Хвича Кварацхелия
Фото AFP

Смотрю на нынешнюю сборную Грузии — может она впервые на чемпионат Европы выйти! И не только из-за Хвичи, конечно, — один футболист турниры не выигрывает. И форвард еще хороший есть (лучший бомбардир французской Лиги 2 Бека Микаутадзе), и вратарь (голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили), и защитники неплохие. Так что, надеюсь, увижу Кварацхелию не только в чемпионате Италии, но и на большом турнире за нашу сборную!

Тенгиз Сулаквелидзе, защитник, полузащитник, обладатель Кубка кубков 1981 года, вице-чемпион Европы 1988 года, чемпион СССР 1978 года:

— В Грузии футболом живут. Кварацхелия сейчас в «Наполи» отлично играет, и все дети в стране хотят стать футболистами. До пандемии в моей академии 150 ребят занималось, а сейчас уже 350. Благодаря Хвиче и благодаря футболу. Сейчас и сборная Грузии нормально играет, есть сдвиги. У нас всегда будут талантливые, народные футболисты!

Отар Габелия, вратарь, обладатель Кубка кубков 1981 года, чемпион СССР 1978 года:

— Здорово парень играет! Но еще много надо работать. Хвича — верующий парень, в церковь ходит. По-моему, уже женился. Хорошо, что женился! А то вокруг футболистов такие девушки ходят, что с ума сведут.

А в футболе главное — не останавливаться. Чуть дашь слабину — и все, очень быстро не будет всех тех восторгов, которые сейчас в его адрес раздаются. Сейчас — молодец, стал чемпионом Италии. Но когда его или Осимхена на поле нет, «Наполи» выглядит плохо.Три-четыре игрока высокого уровня, вратарь неплохой. Что же касается Лиги чемпионов — все выиграть невозможно. Тем более когда у команды опыта мало. Да в тот момент еще и все так совпало, что у «Наполи» был спад, а у «Милана» — подъем.

Эмоции Хвичи Кварацхелии в&nbsp;матче &laquo;Удинезе&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Наполи&raquo;. 19 лет назад «Наполи» был банкротом и опустился на дно. Сейчас в Неаполе — чемпионская вечеринка

С Хвичей сборная Грузии должна уже наконец на чемпионат Европы или мира попасть. Сейчас у нас плеяда неплохая. Но с тремя-четырьмя игроками далеко не пойдешь, хороших футболистов должно быть больше. Один хороший шанс, с Северной Македонией, у нас недавно уже был, но мы его не использовали (Хвича тогда не смог сыграть в решающем матче из-за ковида. — Прим. И.Р.).

Мы с Сашей Чивадзе на одной из церемоний награждали Георгия Мамардашвили как лучшего вратаря Грузии. У него, кстати, отец тоже вратарь, как и у Хвичи — форвард. А перед Георгием вручали награду Кварацхелии. Я ему сказал: «Работай, ни с кем лишним не общайся, занимайся своим делом!» Он поблагодарил.

Тенгиз Пачкория, известный грузинский спортивный журналист и телеведущий, бывший собкор «СЭ» в Грузии:

— У нас всегда любили техничных футболистов. Почему Хвича пользуется такой популярностью? Потому что играет в романтический футбол. Его отец Бадри был прекрасным футболистом, чемпионом Грузии, многократным чемпионом Азербайджана, игроком азербайджанской сборной, но его потенциал не был до конца использован. Хотя данные были не хуже, чем у сына. Возможно, сказались два года службы в армии, когда у него не было возможности регулярно играть в футбол.

Футболист Хвича Кварацхелия
Фото AFP

Бадри долго ждал приглашения в сборную Грузии, но у него был немного вспыльчивый характер, а конкуренция — высокая. В итоге не вызвали, и он уехал в Азербайджан, где сыграл и за сборную, и в квалификации Лиги чемпионов. Причем один из матчей за национальную команду — против Грузии. Дедушка Хвичи, Мамия Кварацхелия, тоже был футболистом. Ветераны футбола мне рассказывали, что в 50-х годах прошлого века он был мастером ударов «ножницами».

Хвичу я помню еще 15-летним. Мне сказали, что в академии тбилисского «Динамо» тако-о-ой парень появился! Он пять лет там был. Спрашиваю: «Как фамилия?» — «Кварацхелия». — «Это не сын ли Бадри?» — «Сын». В 16 я уже смотрел несколько его игр за юношескую сборную. В 2018 году, на одном из матчей на тбилисском стадионе имени Месхи, бывшем «Локомотиве», Хвича смотрелся блестяще. Дриблинг, изумительные длинные передачи...

Вахтанг КИКАБИДЗЕ. Вахтанг Кикабидзе: шрамы Кипиани

Я сказал во всеуслышание: «Ребята! Если этот футболист так продолжит, то станет игроком уровня Давида Кипиани, и я обязательно об этом напишу!» И тут кто-то сзади стучит мне в спину. Смотрю — Бадри! «Прошу, не сравнивай его с Кипиани!» — «Почему?» — «Потому что он пока еще ничего не сделал». — «Я же не говорю, что Хвича уже уровня Кипиани, но он идет к этому! Он играет в романтический футбол, в удовольствие! Иногда, конечно, слишком увлекается, но потом его мастерство будет оттачиваться!»

Но Бадри все-таки уговорил меня этого не писать, о чем я сейчас немножко жалею. От этого ничего бы не поменялось. Впрочем, со своей стороны он был прав. Его просьба была вызвана тем, чтобы, во-первых, Хвича не зазнался, а во-вторых, чтобы не вызвать у кого-то раздражение и негатив.

Когда Кипиани уже завершил карьеру игрока и был главным тренером тбилисского «Динамо» в 90-е годы, я его спросил: «Батоно Давид, почему вы так редко били головой?» — «Когда надо — бил! Но старался делать это реже!» — «Почему?» — «Надо же что-то в голове оставить! Мяч очень тяжелый, и если часто без нужды бьешь головой, то можно ее и отбить!» Понятно, что он шутил, но в этой шутке была большая доля правды. Кто-то говорил, что Хвича тоже редко бьет головой. Но и Кипиани, и Кварацхелия забивали со «второго этажа».

Мы с Хвичей поддерживали контакт, когда он играл в юношеской сборной, в тбилисском «Динамо». Когда в «Рубине» — переписывались. Он очень сконцентрирован на футболе, но и в баскетбол хорошо умеет играть! Одарен в любом виде спорта! Однажды выложили в Сеть, как он выполняет дальние броски. В баскетболе важно, когда ты умеешь бросать с угла, из сложных позиций. Он из десяти девять забросил! Кто-то шутил, что его надо забрать в сборную Грузии по баскетболу, потому что у нее проблемы с трехочковыми.

Почему Хвича до «Наполи» перешел на несколько месяцев в батумское «Динамо»? Он сказал: «Так надо было для Грузии и для меня». До Неаполя им тоже многие интересовались, но не верили, что он так быстро сможет стать звездой. А я не был удивлен, что он сразу заиграл в «Наполи». Правильную политику выстроил его менеджер Мамука Джугели. Кстати, он был хорошим футболистом. В конце 80-х — 90-е он играл в клубах Грузии и других стран, в том числе России. Он поучаствовал в первом голе в истории чемпионатов Грузии, когда на стадионе имени Бориса Пайчадзе при 102 тысячах зрителей «Динамо» (Тбилиси) проиграло «Колхети» (Поти) — 0:1. Игрок «Колхети», он прострелил вдоль ворот, и олимпийский чемпион Сеула-88 Гела Кеташвили срезал мяч в свои ворота. Джугели дружит с Бадри, отцом Хвичи, наблюдал за сыном с самого детства и знал, какой это талант.

Футболист Хвича Кварацхелия
Фото Global Look Press

Насколько знаю, Хвича абсолютно равнодушен к алкоголю. Но нынешние успехи -большое испытание для него. В 22 года пройти это испытание сложно, но пока у него получается. Хотя его именем уже ребенка назвали! Из Грузии на каждый матч «Наполи» летают сотни людей, в том числе чартерами, и каждый хочет пожать ему руку. Проживающие в Италии грузины стараются на каждый матч «Наполи» попасть... Но он всем угодить не может — и исходить должен из своего графика тренировок.

Очень важно, чтобы при своем стиле игры Хвича избегал травм. И в этом плане важно видеть, как он работает над скоростью. Его можно травмировать, только если столкнуться с ним в лобовую. Но он все видит и старается заранее избежать столкновения.

Я в прошлом августе был во Флоренции, когда «Фиорентина» принимала «Наполи» (0:0). Когда гулял по городу в экипировке сборной Грузии, ко мне подходили местные болельщики и говорили: «Мы не любим «Наполи», но обожаем Хвичу!» Увидели у меня грузинский флаг, который благодаря ему уже знали, и подходили сфотографироваться.

Хвича Кварацхелия. «Глядя на Хвичу, чувствую себя ребенком, который восхищается волшебником!» Итальянский журналист — о Кварацхелии

Сейчас главный тренер сборной Грузии — прекрасный в прошлом французский футболист «Баварии» Вилли Саньоль. Я обратил внимание: когда Хвича в команде и здоров, у него на пресс-конференциях хорошее настроение. Когда он по каким-то причинам отсутствует, настроение намного хуже. Потому что Кварацхелия не только сам мастер, но и влияет на команду. И для меня главное — чтобы сборная Грузии попала на чемпионат Европы, а потом и мира. Конечно, будет приятно, если Хвичу признают одним из лучших на континенте. Но командный результат страны — еще важнее!

Говорят, в Италии теперь с грузинской диаспорой стали считаться гораздо больше. А в Грузию приезжал польский журналист, который снимает фильм по Хвичу. Он делает это из-за того, что Хвича стал феноменом. Дело не только в мастерстве, но и в романтизме, стиле игры, манере поведения, общении с итальянцами, с детьми. Он это делает не специально, он такой от природы. Помню, когда он играл в юношеской сборной Грузии, так умел ребят мотивировать, что тренеры сидели молча! «Вот пришли сто человек на матч в плохую погоду — наши друзья, наши родственники. Мы должны их обрадовать сегодня!»

Поэтому его и Юрий Семин с Леонидом Слуцким любят. Тот же Слуцкий — интеллектуал, знает, как общаться с людьми. И когда он увидел у Хвичи талант, полюбил его и уделял ему должное внимание, не ограничивал его в импровизации. Да и зачем его ограничивать? Кстати, у него и 13-летний брат — очень одаренный мальчик. Может, им еще доведется вместе за сборную Грузии сыграть...

Муртаз Хурцилава
Хвича Кварацхелия
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 36 27 5 4 73-26 86
2
 Лацио 36 20 8 8 55-28 68
3
 Интер 36 21 3 12 67-40 66
4
 Милан 36 18 10 8 60-42 64
5
 Аталанта 36 18 7 11 59-43 61
6
 Рома 36 17 9 10 47-35 60
7
 Ювентус 36 21 6 9 55-32 59
8
 Монца 36 14 10 12 46-46 52
9
 Болонья 36 13 11 12 48-45 50
10
 Торино 36 13 11 12 38-40 50
11
 Фиорентина 36 13 11 12 48-41 50
12
 Удинезе 36 11 13 12 45-44 46
13
 Сассуоло 36 12 8 16 44-56 44
14
 Эмполи 36 10 12 14 36-46 42
15
 Салернитана 36 8 15 13 45-58 39
16
 Лечче 36 7 12 17 30-43 33
17
 Специя 36 6 13 17 30-56 31
18
 Верона 36 7 9 20 29-55 30
19
 Кремонезе 36 4 12 20 32-66 24
20
 Сампдория 36 3 9 24 22-67 18
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Специя – Торино
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Фиорентина – Рома
 - : -
27.05 21:45
Интер – Аталанта
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П
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Хвича Кварацхелия

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Сергей Милинкович-Савич

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И К Ж
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Руан Трессолди

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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Риккардо Орсолини

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