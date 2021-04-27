В «Фиорентине» играет новый Холанн. В юности он год просидел без футбола и не сломался

Душан Влахович — новый герой серии А.

С недавних пор в России начали следить за тем, что происходит в «Фиорентине», — все благодаря переходу Александра Кокорина. Но пока тот лечится, во Флоренции появился новый фронтмен. 21-летний Душан Влахович в 2021 году разрывает серию А — начиная с января серб забил уже 13 голов, и во многом благодаря его усилиям «фиалки» не рухнули в пропасть. За ним уже выстроилась очередь из топ-клубов, а болельщики называют вторым Холанном.

Влахович родился 28 января 2000 года в Белграде. В детстве играл в не самой известной футбольной школе города — «Альтина». Позже были ОФК и один матч в составе «Црвены Звезды». Красно-белую команду нападающий сменил на ее злейшего врага — «Партизан». Пусть речь идет о детско-юношеском футболе, все равно это шаг, заслуживающий как минимум внимания.

В академии черно-белых Влахович отлично проявил себя. Всего через год после перехода в «Партизан» он подписал первый профессиональный контракт — в тот момент форварду было всего 15 лет. В начале 2016 года, когда Душану исполнилось 16, он стал тренироваться с главной командой. Его стремление к голам отмечал тогдашний тренер «Партизана» Иван Томич. Специалист сравнил юнца с легендой «Милана» Филиппо Индзаги.

«Прошлой зимой я вызвал его в первую команду. Он стал самым молодым дебютантом в истории сербского футбола. Влахович ничего не боится, он живет ради голов, как это делал Пиппо Индзаги», — говорил Томич.

Тренер, правда, немного приукрасил. Влахович стал самым молодым футболистом в истории «Партизана» — в любом случае значимое достижение. Позднее нападающий стал самым молодым футболистом, забивавшим за «Партизан» (отправил мяч в ворота «Радника», когда ему было 16 лет и 3 месяца), и самым молодым игроком в истории «Вечного дерби» с «Црвеной Звездой».

За два года в одной из лучших команд Сербии Влахович привлек внимание нескольких европейских клубов, таких как «Андерлехт», «Арсенал» и «Ювентус». В 2017 году авторитетный портал goal.com включил серба в список топ-50 мировых талантов, родившихся после 1 января 1998-го. Правда, его слегка недооценили, поставив на 44-е место. Для сравнения, на 8-й строчке был Феликс Пасслак, сейчас сидящий в запасе в «Боруссии» из Дортмунда, а на 7-м месте — Маланг Сарр, принадлежащий «Челси» и играющий сейчас в аренде в «Порту».

«Партизан» отклонил все предложения, но летом 2017-го молодой нападающий все же договорился о предварительном контракте с «Фиорентиной», чем вызвал недовольство руководства черно-белых. Влаховича не отпустили в Италию, и он продолжил тренироваться с «Партизаном» до своего 18-летия. В феврале 2018 года серб все-таки приехал в расположение «Фиорентины», которая заплатила за него 2 миллиона евро, но играть он не мог — заявочный период уже закончился.

В итоге Влахович толком не играл в футбол почти год — только тренировался. Набирать форму пришлось в молодежке «Фиорентины». В первой же игре серб забил два гола в ворота «Кьево». Через 5 дней Влахович забил еще один мяч в ворота «Удинезе», после чего попал в заявку первой команды на матч с «Интером» и дебютировал в серии А. За 6 минут, проведенных на поле, серб не запомнился ничем особенным. В первом сезоне во Флоренции болельщики могли только рассуждать о его перспективах. Нападающий не забил ни одного мяча в 10 встречах.

Голы пришли к Влаховичу уже в начале сезона-2019/20. 18 августа в матче третьего раунда Кубка Италии с «Монцей» (3:1) серб отметился дублем. Спустя два месяца он снова забил дважды, но уже в проигранном матче серии А с «Кальяри» (2:5).

Высокий нападающий забил не очень много — всего 6 мячей в чемпионате, — но два из них были в ворота «Интера» и «Наполи». В матче с миланцами Влахович сравнял счет на 90+3-й минуте.

«Этот гол просто воодушевил меня», — рассказывал потом он в интервью Politico.

В Италии многие ждали прорыва от серба в нынешнем сезоне, но поначалу все шло не так. В первых 11 турах серии А Влахович отличился лишь однажды, критика и давление становились все сильнее. В тот момент форварду помог Франк Рибери.

«Когда все было плохо, он подошел ко мне поговорить. Сказал, чтобы я никогда не сдавался. Этот разговор многому научил меня, я понял, что значит быть чемпионом на поле и в жизни», — рассказал Влахович Corriere dello Sport.

К радости болельщиков «Фиорентины», прорыв все-таки случился. 16 декабря в игре 12-го тура с «Сассуоло» (1:1) сербский форвард наконец-то забил, реализовав пенальти. Начиная с того матча у Влаховича 16 мячей в 21 встрече — феноменальный показатель.

По ходу своего удачного отрезка нападающий в двух матчах по разу огорчил «Ювентус», забил «Лацио» и сделал дубль с «Аталантой», а бедный «Беневенто» Адольфо Гайча получил от серба трешку еще в первом тайме. Удивительно, но Влахович стал первым игроком «фиалок» с 1964 года, кто сделал хет-трик до перерыва, хотя во Флоренции поиграли такие бомбардиры, как Габриэль Батистута и Лука Тони.

За манеру игры и схожие антропометрические данные (рост — 190 см) Влаховича начали сравнивать с Эрлингом Холанном. Серб в курсе этих разговоров и не скрывает своего интереса к манере игры нападающего «Боруссии».

«Я наблюдаю за Холланом. Пытаюсь понять, как он завершает атаки и как двигается, потом фокусируюсь на своих слабых и сильных сторонах. Это может показаться самонадеянным, но я могу достичь его уровня», — сказал он в интервью La Repubblica.

В этом сезоне в 32 матчах серии А Влахович забил 17 мячей. Это почти половина голов «Фиорентины» («фиалки» отличились 42 раза). У нападающего отличная реализация, он забил даже больше, чем у него было моментов. При показателе ожидаемых голов (xG) в 15,84, он забил на 1,16 мяча больше. Серб обладает хорошим ударом и отменным голевым чутьем.

Сделав две недели назад дубль в ворота «Аталанты», Влахович стал первым игроком, родившимся после 1 января 2000 года, кто забил 20 голов в серии А. И всего четвертым, кто достиг этой отметки в топ-5 европейских чемпионатов. Трое других — Холанн, Джейдон Санчо и Мойзе Кин.

Dusan Vlahovic ?



The first player born after the year 2000 to reach 20 Serie A goals ?

One of just four players born after 2000 to score 20 career goals in Europe's top 5 leagues ?#ForzaViola ? #Fiorentina #MondayMotivation pic.twitter.com/4KL4BPPppF — ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) April 12, 2021

Талант серба оценил и Златан Ибрагимович, которого Влахович не раз называл своим идолом. После матча «Милана» и «Фиорентины» швед подарил Душану свою футболку, подписанную на сербском языке.

«Меня поразило сообщение. Он пожелал мне удачи и написал все на моем, сербском языке», — сказал довольный Влахович La Repubblica.

Сторис Влаховича с футболкой Ибрагимовича. Фото Instagram

Интересно, что в 2018 году Влахович дебютировал в «Фиорентине» при главном тренере Стефано Пиоли, который сейчас возглавляет «Милан» и очень лестно отзывается о форварде:

«Влахович очень сильно прибавил. Я всегда высоко ценил его рабочую этику, ведь когда ты тренируешься с таким усердием, то ты явно будешь прогрессировать. Он отличный центрфорвард».

Неудивительно, что в марте La Gazzetta dello Sport сообщила, что именно Влахович — одна из главных целей «Милана» в летнее трансферное окно. Впрочем, претендентов на него хватает: «Ливерпуль», «Рома», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Маловероятно, что следующий сезон серб начнет на «Артемио Франки».