Сербы надругались над сборной России. Хорошо, что не прилюдно

Репортаж из Белграда с матча, который мы все уже сейчас хотим забыть

Российская сборная опозорилась. Мы опять не сумели выиграть важные матчи. Команда Черчесова пробила дно. Спасибо, что при пустых трибунах.

Лига наций В. Группа 3

Сербия — Россия — 5:0 (4:0)

Голы: Радоньич, 10 (1:0). Йович, 25 (2:0). Влахович, 41 (3:0). Йович, 45+1 (4:0). Младенович, 64 (5:0).

Сербия: Райкович, Миленкович, Спаич, С.Митрович (Павлович, 90), Радоньич (Влахович, 31), Ристич, Максимович (Гачинович, 46), Гудель (Зджелар, 90), Младенович (Ранджелович, 90), Йович, А.Митрович.

Россия: Гильерме (Джанаев, 46), Караваев, Джикия, Дивеев (Евгеньев, 46), Жирков, Ант.Миранчук (Обляков, 46), Оздоев, Кузяев, Ал.Миранчук (Мостовой, 46), Ерохин, Заболотный (Черышев, 72).

Предупреждения: Жирков, 48. Заболотный, 49. А.Митрович, 82. Обляков, 82.

Судьи: Тэйлор. Бесуик, Нанн (все — Англия).

18 ноября. Белград. Стадион «Райко Митич».

Все видел Дюков

В Сербии всегда крутая атмосфера на трибунах. Два года назад приезжал на матч «Црвена звезда» — ЦСКА в 1/16 финала Лиги Европы. На стадионе не было случайных людей. То, что обычно происходит на «Маракане», пробивает до мурашек. С тех пор я мечтал вернуться сюда.

Матч Сербии и России в Белграде звучал очень перспективно, но ковид опять все испортил. В Сербии зрителей вообще не пускают на стадионы. Даже на матчах внутреннего чемпионата. Может и к лучшему. То, что произошло в этот вечер на стадионе «Райко Митич» вживую увидело минимальное количество людей. Одним из них был президент РФС Александр Дюков.

Ковидная реальность

В день матча стало известно, что три футболиста хозяев (и один член штаба) сдали положительные тесты на коронавирус. Инфекцию нашли у полузащитников Дарко Лазовича и Сергея Милинкович-Савича, а также у вратаря Джордже Николича. Всех отправили на самоизоляцию.

А сутками ранее коронавирус выявили у капитана сборной Сербии Александра Коларова. Он завершил ноябрьский сбор раньше остальных из-за травмы. Ковид у него нашли уже в расположении «Интера». Несмотря на вспышку болезни, сербская сторона в лице пресс-атташе сборной Джордже Филиповича заявила «СЭ», что проведению матча ничего не угрожает. Кажется, присуждение поражения хозяевам — единственное, что могло спасти российскую команду.

Жирков — легенда

Перед началом сбора мы проводили эфир в студии «СЭ» с Максимом Алланазаровым, Олегом Кошелевым и Игорем Рабинером. Пытались прогнозировать, в каком составе будет играть сборная с учетом большого количества новичков. Был уверен, что Станислав Черчесов доверит место в основе Игорю Дивееву в большинстве ноябрьских матчей, и мы даже поспорили на этот счет с Алланазаровым. Если бы Игорь вышел хотя бы в двух играх, то я победил. Состав вы видели, наказание для Алланазарова можете предложить в комментариях. Я же должен найти хоть что-то положительное в этом всем.

Юрий Жирков — легенда. Теперь это уже официально, и никакое поражение это не зачеркнет. Юрий Валентинович опять вышел в стартовом составе. Это его сотый матч за сборную и третья игра за семь дней. Жиркову 37 лет. 15 лет в сборной. Сегодня не помог даже он.

Стыдно

На первой же минуте Антон Заболотный запорол идеальный момент. И все опять вспомнили про Артема Дзюбу (или хотя бы про Александра Соболева, который снова остался в запасе). А потом сербы начали нас наказывать. Четыре раза за тайм — крах, позор, стыд, провал. И кто скажет, что не по делу? В перерыве Черчесов поменял вратаря. А мы пропустили еще один гол.

Мне стыдно за эту сборную. Стыдно, что мы не можем победить демотивированную и ослабленную Сербию.

Станислав Саламович, усталость есть. Она есть и у игроков, и у нас от игры вашей команды.