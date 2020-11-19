Сербы надругались над сборной России. Хорошо, что не прилюдно
Российская сборная опозорилась. Мы опять не сумели выиграть важные матчи. Команда Черчесова пробила дно. Спасибо, что при пустых трибунах.
Лига наций В. Группа 3
Сербия — Россия — 5:0 (4:0)
Голы: Радоньич, 10 (1:0). Йович, 25 (2:0). Влахович, 41 (3:0). Йович, 45+1 (4:0). Младенович, 64 (5:0).
Сербия: Райкович, Миленкович, Спаич, С.Митрович (Павлович, 90), Радоньич (Влахович, 31), Ристич, Максимович (Гачинович, 46), Гудель (Зджелар, 90), Младенович (Ранджелович, 90), Йович, А.Митрович.
Россия: Гильерме (Джанаев, 46), Караваев, Джикия, Дивеев (Евгеньев, 46), Жирков, Ант.Миранчук (Обляков, 46), Оздоев, Кузяев, Ал.Миранчук (Мостовой, 46), Ерохин, Заболотный (Черышев, 72).
Предупреждения: Жирков, 48. Заболотный, 49. А.Митрович, 82. Обляков, 82.
Судьи: Тэйлор. Бесуик, Нанн (все — Англия).
18 ноября. Белград. Стадион «Райко Митич».
Все видел Дюков
В Сербии всегда крутая атмосфера на трибунах. Два года назад приезжал на матч «Црвена звезда» — ЦСКА в 1/16 финала Лиги Европы. На стадионе не было случайных людей. То, что обычно происходит на «Маракане», пробивает до мурашек. С тех пор я мечтал вернуться сюда.
Матч Сербии и России в Белграде звучал очень перспективно, но ковид опять все испортил. В Сербии зрителей вообще не пускают на стадионы. Даже на матчах внутреннего чемпионата. Может и к лучшему. То, что произошло в этот вечер на стадионе «Райко Митич» вживую увидело минимальное количество людей. Одним из них был президент РФС Александр Дюков.
Ковидная реальность
В день матча стало известно, что три футболиста хозяев (и один член штаба) сдали положительные тесты на коронавирус. Инфекцию нашли у полузащитников Дарко Лазовича и Сергея Милинкович-Савича, а также у вратаря Джордже Николича. Всех отправили на самоизоляцию.
А сутками ранее коронавирус выявили у капитана сборной Сербии Александра Коларова. Он завершил ноябрьский сбор раньше остальных из-за травмы. Ковид у него нашли уже в расположении «Интера». Несмотря на вспышку болезни, сербская сторона в лице пресс-атташе сборной Джордже Филиповича заявила «СЭ», что проведению матча ничего не угрожает. Кажется, присуждение поражения хозяевам — единственное, что могло спасти российскую команду.
Жирков — легенда
Перед началом сбора мы проводили эфир в студии «СЭ» с Максимом Алланазаровым, Олегом Кошелевым и Игорем Рабинером. Пытались прогнозировать, в каком составе будет играть сборная с учетом большого количества новичков. Был уверен, что Станислав Черчесов доверит место в основе Игорю Дивееву в большинстве ноябрьских матчей, и мы даже поспорили на этот счет с Алланазаровым. Если бы Игорь вышел хотя бы в двух играх, то я победил. Состав вы видели, наказание для Алланазарова можете предложить в комментариях. Я же должен найти хоть что-то положительное в этом всем.
Юрий Жирков — легенда. Теперь это уже официально, и никакое поражение это не зачеркнет. Юрий Валентинович опять вышел в стартовом составе. Это его сотый матч за сборную и третья игра за семь дней. Жиркову 37 лет. 15 лет в сборной. Сегодня не помог даже он.
Стыдно
На первой же минуте Антон Заболотный запорол идеальный момент. И все опять вспомнили про Артема Дзюбу (или хотя бы про Александра Соболева, который снова остался в запасе). А потом сербы начали нас наказывать. Четыре раза за тайм — крах, позор, стыд, провал. И кто скажет, что не по делу? В перерыве Черчесов поменял вратаря. А мы пропустили еще один гол.
Мне стыдно за эту сборную. Стыдно, что мы не можем победить демотивированную и ослабленную Сербию.
Станислав Саламович, усталость есть. Она есть и у игроков, и у нас от игры вашей команды.
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