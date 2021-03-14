Конкурент Кокорина сделал хет-трик за тайм, Бензема вытянул «Реал», больше Левандовски забил только Герд Мюллер

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: что Гвардиола сделал со Стоунзом?

«Фулхэм» — «Манчестер Сити» — 0:3 (Стоунз, 47. Габриэл Жезус, 56. Агуэро, 60, с пенальти).

Накануне журналисты получили шутливый ответ, спросив Хосепа Гвардиолу о сравнениях с тренером «Фулхэма» Скоттом Паркером применительно к умению стильно одеваться. «Он моложе, у него есть волосы, и я согласен на ничью», — усмехнулся Пеп. Однако на поле о таком исходе говорить не приходилось, и часто играющий без профильных нападающих «Сити» вышел на «Крэйвен Коттедж» с Агуэро и Габриэлом Жезусом в стартовом составе. В прошлый раз такое случилось в феврале прошлого года.

John Stones's goals for @ManCity by calendar year:



2016 — 0

2017 — 5

2018 — 0

2019 — 0

2020 — 0

2021 — 5 (in 14 apps)



Scored as many club goals in the last 10 weeks as he did in the previous 297 ? pic.twitter.com/g0ZIKAj5zq — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) March 13, 2021

Тогда «Вест Хэму» (2:0) забили Де Брейне и Родри. Сейчас — в противостоянии со сражающимися за выживание «дачниками», которые в прошлом туре сенсационно выиграли на «Энфилде» — отличились оба форварда. Переломным же оказался удар центрального защитника Стоунза, заставивший снова задать вопрос: что с ним случилось в 2021 году? За первые 170 матчей АПЛ Стоунз забил один гол, а в десяти последних матчах отличился четыре раза. Но к его успехам стали привыкать, тогда как долго лечившийся Агуэро в прошлый раз посылал мяч в ворота в чемпионате Англии 417 дней назад — 21 января прошлого года!

«Лидс» — «Челси» — 0:0

Абсолютно закономерный исход матча, который превратился в футбольные шахматы Марсело Бьельсы и Томаса Тухеля, отчасти потеряв в зрелищности. Запоминающиеся моменты были, но синие упустили свои шансы, а от возможного первого поражения немецкого тренера в Англии спас совершивший пару умопомрачительных сэйвов Менди. В том числе благодаря этому Тухель повторил клубный рекорд Луиза Фелипе Сколари, который также начал свою работу на «Стэмфорд Бридж» с 12 беспроигрышных матчей. При этом у немца уже три нулевых ничьих в десяти турах АПЛ, и это больше, чем за полтора года работы Фрэнка Лэмпарда. И пусть «Челси» сохранил за собой четвертое место, позиции лондонцев под угрозой. Если учитывать отложенные матчи, то по потерянным очкам лучше показатели у «Вест Хэма», а сравняться с земляками может «Тоттенхэм».

4 clean sheets in a row.

8 clean sheets in 10 games under Tuchel.

14 clean sheets in the Premier League this season — Joint 2nd.



Big Edouard Mendy. pic.twitter.com/6oxzLgiNl1 — ExpectedChelsea (@ExpectedChelsea) March 13, 2021

Испания: шанс для «Барселоны»

«Реал» — «Эльче» — 2:1 (Бензема, 73, 90+1 — Дани Кальво, 60)

В прошлом туре в состав «Реала» вернулся Бензема, который спас сливочных в концовке мадридского дерби, а теперь в строю и другой лидер команды — Серхио Рамос. Капитан восстановился после операции и сыграл впервые с 14 января. В тот день «Королевский клуб» проиграл в полуфинале Суперкубка Испании «Атлетику» (1:2). Сейчас команда Зинедина Зидана тоже выглядела не слишком ярко, и в играх с заведомо более слабыми соперниками в этом сезоне подобное случается пугающе часто.

Первая треть второго тайма и вовсе прошло по сценарию «Эльче». На коротком отрезке отличный сэйв сделал Куртуа, потом арбитр не решился назначить пенальти в ворота хозяев, и, наконец, занимавшие перед этим туром 17-е место гости отличились при подаче углового. Все-таки одновременное отсутствие Модрича и Крооса — роскошь для нынешнего «Реала». Стоило же ветеранам появиться на поле, как в игру мадридцев вернулась мысль, а подача хорвата увенчалась голом Бензема. «Эльче» поплыл и в добавленное арбитром время пропустил от француза еще один мяч.

Зная характер зидановского «Реала», кажется удивительным, что сливочные целых пять лет не забивали в ла лиге победные голы после 90-й минуты. Для Бензема же победный мяч оказался 184-м в испанском чемпионате и в рейтинге лучших снайперов в истории турнира он сравнялся с Давидом Вильей. Правда, до лидеров французу также далеко, как его команде до первого места.

«Хетафе» — «Атлетико» — 0:0

Команда Диего Симеоне недавно подарила конкурентам надежду на титул, и на этой неделе «матрасники» могли восстановить комфортный отрыв. Сначала они превзошли «Атлетик» в игре, которую в свое время отменили из-за снегопада в испанской столице, но в субботу споткнулись в пригороде Мадрида на своем любимом сопернике. «Хетафе» в последние годы заработал репутацию колючей и неуступчивой команды, которая играет в самый прагматичный футбол в ла лиге, однако встречи с «Атлетико» для нее настоящий кошмар. Тринадцать поражений с сухим счетом и ноль забитых мячей в 19 играх эпохи Симеоне (1710 минут) требуют не комментариев, а помощи психолога.

Но в этот раз «Хетафе» не просто уперся. Хозяева еще и регулярно напрягали Облака, а едва ли не самыми активными в их составе были воспитанники «Барселоны» — Кукурелья и арендованный зимой у сине-гранатовых Аленья. Давление же «Атлетико» достигло пика с 70-й минуты, когда гости получили численное преимущество после удаления Ньома. И в концовке уже безусловным героем стал голкипер «Хетафе» Сория, которому не могли забить даже с линии площади ворот. С одной черной серией покончено, а у «Барсы» в понедельник будет шанс сократить отставание от лидера до четырех очков.

Германия: Мюллер сделал игру, Дортмунд снова потерял Ройса

«Вердер» — «Бавария» — 1:3 (Фюллкруг, 86 — Горецка, 22. Гнабри, 35. Левандовски, 67)

Кажется, после отставки Йоахима Лева новый главный тренер сборной Германии первым делом вернет в национальную команду Мюллера. Смена поколений — это, конечно, здорово, но как можно игнорировать едва ли не самого эффективного футболиста страны? В прошлом сезоне Мюллер установил рекорд бундеслиги, отдав 21 результативную передачу. Сейчас полузащитник «Баварии» и вовсе лучший ассистент в чемпионатах «большой пятерки».

В Бремене Мюллер помог отличиться Горецке и Гнабри, у него 13 точных передач в 23 матчах, и к маю можно ждать нового рекорда. Для привычной для игры чемпиона картины не хватало только гола Левандовски, который попадал в штангу (дважды), перекладину и во вратаря, но в итоге все же отправил мяч в сетку. Это 268-й гол поляка в бундеслиге, благодаря чему он сравнялся с Клаусом Фишером и уступает только отличившемуся 365 раз Герду Мюллеру. Если Левандовски сохранит нынешний темп, через пару сезонов ему удастся превзойти великого снайпера. Что касается чемпионской гонки, то «Бавария» на пять очков оторвалась от «Лейпцига» и ждет, как «быки» в воскресенье завершат центральный матч тура против «Айнтрахта».

268 — @lewy_official (@FCBayernEN) scores his 268th Bundesliga-goal drawing level with Klaus Fischer — only Gerd M?ller has scored more goals in Bundesliga history. Hunt. #SVWFCB pic.twitter.com/BVhuPjCo5b — OptaFranz (@OptaFranz) March 13, 2021

«Боруссия» Д — «Герта» — 2:0 (Брандт, 54. Мукоко, 90+1)

На фоне кадровых проблем дортмундцам непросто находить эмоции для игры на два фронта, и после выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов «Боруссия» уперлась в берлинскую стену. Пробил ее дальний удар Брандта, который сначала, кажется, не понял, как пущенный с дальней дистанции и летевший точно во вратаря мяч оказался в сетке. А норвежскому голкиперу «Герты» Ярстейну этот гол точно будет являться в ночных кошмарах.

Julian Brandt with an absolute ? pic.twitter.com/yW1uc3JtGA — Sportsnet (@Sportsnet) March 13, 2021

Самым неприятным для «шмелей» моментом стал жутковатый подкат Дариды против Ройса, за который чех получил красную карточку. Ройс вернулся на поле после оказания первой помощи, но буквально через пару минут попросил замену. Возможно, капитана сможет полноценно заменить 16-летний Мукоко. За отведенные ему минуты юноша успел создать момент для попавшего в штангу Рейны и уже сам установил окончательный счет неожиданным ударом с острого угла.

Vladim?r Darida kastar sig in med ?ppen sula p? Marco Reus



Hertha-spelaren visas ut — efter fula satsningenhttps://t.co/r8S7s7ppkY pic.twitter.com/vmFIi8yAtr — Viaplay Fotboll (@ViaplayFotboll) March 13, 2021

Италия: «Фиалки» уничтожили конкурента

«Беневенто» — «Фиорентина» — 1:4 (Ионицэ, 56 — Влахович, 8, 26, 45+1. Эйсерик, 75)

В матче соседей по турнирной таблице, у которых перед туром было поровну очков (по 26), обошлось без дуэли двух бывших футболистов РПЛ. Если арендованный у ЦСКА Гайч вышел в стартовом составе «Беневенто», то Кокорин продолжает залечивать травму. Хотя в любом случае российский нападающий находится в тени Влаховича, который проводит самый яркий сезон в карьере и в субботу снова продемонстрировал свою исключительность.

За «Фиорентину» играло много ярких форвардов, однако прошлый раз хет-трик в первом тайме поклонники флорентийцев видели в далеком 1964 году — в исполнении знаменитого шведского форварда Курта Хамрина. Если же брать нынешний сезон, то в чемпионатах топ-5 сейчас есть только четыре родившихся в 2000-х годах футболиста с двузначным количеством забитых мячей — Холанн, Мойзе Кин («ПСЖ»), Гоури («Ницца») и Влахович.

Голландия: три автогола

АЗ — «Твенте» — 4:1 (Боаду, 4. Думич, 22, в свои ворота. Дроммел, 34, в свои ворота. Копмайнерс, 78 — Гвюдмундссон, 40, в свои ворота)

Уникальным получился 18-минутный отрезок матча третьей и восьмой команд чемпионата Голландии. За это время они трижды поразили собственные ворота. Сначала два подарка получили хозяева, после чего счет вырос до крупного, а затем горькую пилюлю гостям подсластил нападающий АЗ Гвюдмундссон. Это второй подобный случай в истории чемпионата Голландии: в октябре 1989-го отличились участники игры ПСВ — «Маастрихт».

ТРИ. АВТОГОЛА. ЗА 20 минут ?



Историческое событие в Эредивизи — такого ты точно не видел ? pic.twitter.com/MLvNvje9wZ — Матч ТВ (@MatchTV) March 13, 2021

Статистика дня:

1-й раз «Бернли» удалось в одном чемпионате выиграть оба матча в Ливерпуле — у красных и «Эвертона».

1-м футболистом АПЛ, который не встал на колено в ходе предматчевой церемонии BLM, стал нападающий «Кристал Пэлас» Заа.

9 лет спустя главный тренер «Марселя» начал работу с двух побед. Хорхе Сампаоли повторил результат Эли Бопа.

12 побед над своими бывшими командами одержал главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон. Он стал рекордсменом АПЛ, опередив Сэма Эллардайса и Харри Реднаппа.

14 голов забил в текущем чемпионате Англии нападающий «Эвертона» Калверт-Льюин. Он самый результативный англичанин в составе «ирисок» с сезона-1993/94.

19 раз в первых 17 матчах чемпионата Австрии отличился нападающий «Зальцбурга» Дака.

81,3 минуты в среднем требуется в этом сезоне для гола нападающему «Галатасарая» Фалькао. У колумбийца самый высокий КПД в текущем чемпионате Турции.

250 матчей провел за «Баварию» полузащитник Киммих.