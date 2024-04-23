Что ждет «Интер» после чемпионства: уйдут ли лидеры, как решат финансовые проблемы, возможен ли спад, как у «Наполи»?
Промозглым дождливым вечером апрельского понедельника «Интер» выиграл свой двадцатый скудетто. У города Милана теперь 39 чемпионских титулов, а «Интер» вырвался вперед в вечном противостоянии с россонери. Впрочем, кое-кто из «миланистов» считает, что вчера «кузены» их только догнали, а не обогнали: ведь скудетто-2006 достался «Интеру» не на поле, а из-за дисквалификации «Ювентуса». Отсюда и название «картонный» для этого титула, над которым иронизируют до сих пор все, кроме самого «Интера».
За 116 лет существования клуба прогрессирующий на глазах Симоне Индзаги стал 14-м тренером-чемпионом. Официально титул был получен вчера и с особым цинизмом за счет победы над «кузенами», но на деле «Интер» снял все вопросы еще в марте, как по горячим следам признался накануне сам Симоне. Для него это первый скудетто в карьере и шестой титул в «Интере» за три года. Не забудем еще про достойный финал Лиги чемпионов! Филиппо Индзаги, который становился чемпионом мира и выигрывал ЛЧ в качестве игрока, может только позавидовать тренерской карьере младшего брата: сам-то он тренировал в этом сезоне «Салернитану», которая уверенно вылетает из серии А. Да и в целом тренерский послужной список Филиппо не идет ни в какое сравнение с достижениями Симоне, который громко заявил о себе еще в «Лацио».
А ведь в следующем сезоне Симоне Индзаги может догнать или даже обогнать по числу титулов легендарного Элленио Эрреру, а также везунчика Роберто Манчини, в невероятно удачное для клуба время попавшего в «Интер». Рекорд клуба — 7 титулов, а у Симоне их уже шесть. Да, по своему качеству победы Эрреры и Манчини, безусловно, весомее тех, что есть сегодня у Индзаги, зато Симоне может взять количеством. Судя по всему, клуб и тренер собираются работать вместе и дальше, а победный потенциал у «Интера» точно остался.
История с горьким послевкусием, как у нынешнего «Наполи», или с опустошением после триумфов Жозе Моуринью «Интеру», думаю, не грозит. Это связано в первую очередь с тем, что даже на фоне непонятных финансовых перспектив клуба и слухов о его продаже нынешний оперативный менеджмент работает очень четко и эффективно: это оставляет клуб на вершине и делает его в любом случае привлекательным для потенциальных новых инвесторов. При всех своих долгах «Интер» сыграет в обновленной и более богатой Лиге чемпионов, а также выступит на клубном чемпионате мира-2025, за участие в котором получит большие деньги.
Что будет после безумно насыщенного и перегруженного сезона-2024/25, сказать не берусь, но вот на ближайший год перспективы явно неплохие. Индзаги остается, Бареллу и Лаутаро Мартинеса собираются продлевать, переживающий вторую молодость Чалханоглу и умница Мхитарян еще не сказали своего последнего слова, Тюрам может прибавить еще, Димарко только-только закрепился в статусе звезды, а Бастони, Дармиан и Фраттези делают монолитным итальянский блок, который может сильно пригодиться и Лучано Спаллетти в «Скуадре адзурре». Добавьте сюда надежного голкипера Зоммера, пропустившего из-за травмы большой отрезок сезона Павара, а также летних новичков Тареми и Зелински, и вы поймете, что и в следующем сезоне команда Индзаги обязана бороться за титулы.
Единственным препятствием могло бы стать отсутствие мотивации или моральная и физическая выхолощенность. Но ведь привыкший к победам и титулам трудовой Милан — это не фольклорный Неаполь с его бесконечными карнавалами, а гибкий Симоне Индзаги — это не Жозе Моуринью и не Антонио Конте, которые оставляли после себя выжатый как лимон «Интер». Так что соперникам не следует рассчитывать на то, что новый чемпион легко сдаст свои полномочия.
Ну а самому Индзаги, которому в этом сезоне чемпионский титул был важен как воздух и который с лихвой компенсировал ему лично поражение от «Атлетико» в Лиге чемпионов, предстоит доказывать дальше свою состоятельность, окончательно признанную всеми вокруг. Останавливаться Симоне противопоказано: надо ковать железо, пока оно горячо.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|33
|27
|5
|1
|79-18
|86
|
2
|Милан
|33
|21
|6
|6
|64-39
|69
|
3
|Ювентус
|33
|18
|10
|5
|47-26
|64
|
4
|Болонья
|33
|17
|11
|5
|48-26
|62
|
5
|Рома
|33
|16
|8
|9
|58-39
|56
|
6
|Аталанта
|32
|16
|6
|10
|59-37
|54
|
7
|Лацио
|33
|16
|4
|13
|42-35
|52
|
8
|Наполи
|33
|13
|10
|10
|50-41
|49
|
9
|Фиорентина
|32
|13
|8
|11
|45-36
|47
|
10
|Торино
|33
|11
|13
|9
|31-29
|46
|
11
|Монца
|33
|11
|10
|12
|35-43
|43
|
12
|Дженоа
|33
|9
|12
|12
|35-40
|39
|
13
|Лечче
|33
|8
|11
|14
|30-48
|35
|
14
|Кальяри
|33
|7
|11
|15
|36-56
|32
|
15
|Верона
|33
|7
|10
|16
|31-44
|31
|
16
|Эмполи
|33
|8
|7
|18
|26-48
|31
|
17
|Удинезе
|33
|4
|17
|12
|31-49
|29
|
18
|Фрозиноне
|33
|6
|10
|17
|40-63
|28
|
19
|Сассуоло
|33
|6
|8
|19
|39-65
|26
|
20
|Салернитана
|33
|2
|9
|22
|26-70
|15
|28.04
|00:00
|
Аталанта – Эмполи
|- : -
|28.04
|00:00
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|28.04
|00:00
|
Фиорентина – Сассуоло
|- : -
|28.04
|00:00
|
Фрозиноне – Салернитана
|- : -
|28.04
|00:00
|
Дженоа – Кальяри
|- : -
|28.04
|00:00
|
Интер – Торино
|- : -
|28.04
|00:00
|
Ювентус – Милан
|- : -
|28.04
|00:00
|
Лацио – Верона
|- : -
|28.04
|00:00
|
Лечче – Монца
|- : -
|28.04
|00:00
|
Наполи – Рома
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|13
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Пауло Дибала
Рома
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|28
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|31
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|29
|1
|11