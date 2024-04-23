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Что ждет «Интер» после чемпионства: уйдут ли лидеры, как решат финансовые проблемы, возможен ли спад, как у «Наполи»?

«Интер» договорился о двух летних трансферах
Георгий Кудинов
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Лаутаро Мартинес, Симоне Индзаги, Николо Барелла.
Фото «СЭ»
Георгий Кудинов — о будущем нового чемпиона Италии.

Промозглым дождливым вечером апрельского понедельника «Интер» выиграл свой двадцатый скудетто. У города Милана теперь 39 чемпионских титулов, а «Интер» вырвался вперед в вечном противостоянии с россонери. Впрочем, кое-кто из «миланистов» считает, что вчера «кузены» их только догнали, а не обогнали: ведь скудетто-2006 достался «Интеру» не на поле, а из-за дисквалификации «Ювентуса». Отсюда и название «картонный» для этого титула, над которым иронизируют до сих пор все, кроме самого «Интера».

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За 116 лет существования клуба прогрессирующий на глазах Симоне Индзаги стал 14-м тренером-чемпионом. Официально титул был получен вчера и с особым цинизмом за счет победы над «кузенами», но на деле «Интер» снял все вопросы еще в марте, как по горячим следам признался накануне сам Симоне. Для него это первый скудетто в карьере и шестой титул в «Интере» за три года. Не забудем еще про достойный финал Лиги чемпионов! Филиппо Индзаги, который становился чемпионом мира и выигрывал ЛЧ в качестве игрока, может только позавидовать тренерской карьере младшего брата: сам-то он тренировал в этом сезоне «Салернитану», которая уверенно вылетает из серии А. Да и в целом тренерский послужной список Филиппо не идет ни в какое сравнение с достижениями Симоне, который громко заявил о себе еще в «Лацио».

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги.
Симоне Индзаги.
Фото AFP

А ведь в следующем сезоне Симоне Индзаги может догнать или даже обогнать по числу титулов легендарного Элленио Эрреру, а также везунчика Роберто Манчини, в невероятно удачное для клуба время попавшего в «Интер». Рекорд клуба — 7 титулов, а у Симоне их уже шесть. Да, по своему качеству победы Эрреры и Манчини, безусловно, весомее тех, что есть сегодня у Индзаги, зато Симоне может взять количеством. Судя по всему, клуб и тренер собираются работать вместе и дальше, а победный потенциал у «Интера» точно остался.

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История с горьким послевкусием, как у нынешнего «Наполи», или с опустошением после триумфов Жозе Моуринью «Интеру», думаю, не грозит. Это связано в первую очередь с тем, что даже на фоне непонятных финансовых перспектив клуба и слухов о его продаже нынешний оперативный менеджмент работает очень четко и эффективно: это оставляет клуб на вершине и делает его в любом случае привлекательным для потенциальных новых инвесторов. При всех своих долгах «Интер» сыграет в обновленной и более богатой Лиге чемпионов, а также выступит на клубном чемпионате мира-2025, за участие в котором получит большие деньги.

Что будет после безумно насыщенного и перегруженного сезона-2024/25, сказать не берусь, но вот на ближайший год перспективы явно неплохие. Индзаги остается, Бареллу и Лаутаро Мартинеса собираются продлевать, переживающий вторую молодость Чалханоглу и умница Мхитарян еще не сказали своего последнего слова, Тюрам может прибавить еще, Димарко только-только закрепился в статусе звезды, а Бастони, Дармиан и Фраттези делают монолитным итальянский блок, который может сильно пригодиться и Лучано Спаллетти в «Скуадре адзурре». Добавьте сюда надежного голкипера Зоммера, пропустившего из-за травмы большой отрезок сезона Павара, а также летних новичков Тареми и Зелински, и вы поймете, что и в следующем сезоне команда Индзаги обязана бороться за титулы.

Футболист «Интера» Лаутаро Мартинес.
Лаутаро Мартинес.
Фото AFP

Единственным препятствием могло бы стать отсутствие мотивации или моральная и физическая выхолощенность. Но ведь привыкший к победам и титулам трудовой Милан — это не фольклорный Неаполь с его бесконечными карнавалами, а гибкий Симоне Индзаги — это не Жозе Моуринью и не Антонио Конте, которые оставляли после себя выжатый как лимон «Интер». Так что соперникам не следует рассчитывать на то, что новый чемпион легко сдаст свои полномочия.

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Ну а самому Индзаги, которому в этом сезоне чемпионский титул был важен как воздух и который с лихвой компенсировал ему лично поражение от «Атлетико» в Лиге чемпионов, предстоит доказывать дальше свою состоятельность, окончательно признанную всеми вокруг. Останавливаться Симоне противопоказано: надо ковать железо, пока оно горячо.

Николо Барелла
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
Симоне Индзаги
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У «Интера» — юбилейное 20-е скудетто. Но перспективы великого клуба довольно мрачные
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 33 27 5 1 79-18 86
2
 Милан 33 21 6 6 64-39 69
3
 Ювентус 33 18 10 5 47-26 64
4
 Болонья 33 17 11 5 48-26 62
5
 Рома 33 16 8 9 58-39 56
6
 Аталанта 32 16 6 10 59-37 54
7
 Лацио 33 16 4 13 42-35 52
8
 Наполи 33 13 10 10 50-41 49
9
 Фиорентина 32 13 8 11 45-36 47
10
 Торино 33 11 13 9 31-29 46
11
 Монца 33 11 10 12 35-43 43
12
 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
13
 Лечче 33 8 11 14 30-48 35
14
 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
15
 Верона 33 7 10 16 31-44 31
16
 Эмполи 33 8 7 18 26-48 31
17
 Удинезе 33 4 17 12 31-49 29
18
 Фрозиноне 33 6 10 17 40-63 28
19
 Сассуоло 33 6 8 19 39-65 26
20
 Салернитана 33 2 9 22 26-70 15
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.04 00:00
Аталанта – Эмполи
 - : -
28.04 00:00
Болонья – Удинезе
 - : -
28.04 00:00
Фиорентина – Сассуоло
 - : -
28.04 00:00
Фрозиноне – Салернитана
 - : -
28.04 00:00
Дженоа – Кальяри
 - : -
28.04 00:00
Интер – Торино
 - : -
28.04 00:00
Ювентус – Милан
 - : -
28.04 00:00
Лацио – Верона
 - : -
28.04 00:00
Лечче – Монца
 - : -
28.04 00:00
Наполи – Рома
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 16
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 13
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 7
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 28 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 31 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 29 1 11
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