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У «Интера» — юбилейное 20-е скудетто. Но перспективы великого клуба довольно мрачные

«Интер» выиграл серию А за пять туров до конца чемпионата
Дмитрий Гирин
Корреспондент
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Николо Барелла празднует чемпионство вместе с одноклубниками.
Фото Getty Images
За Индзаги, Лаутаро и компанию радостно, но финансовые проблемы никуда не делись.

Скудетто номер 20

Иногда приятно думать, что ты все-таки что-то понимаешь в футболе. Вернее даже — что способен делать разумные предположения о нем. Перед стартом этого сезона серии А журналисты «СЭ» давали свои прогнозы, и на вопросы, кто станет чемпионом и главным героем, я ответил: «Интер» и Лаутаро Мартинес. Черно-синие выиграли скудетто, а их капитан наверняка станет лучшим бомбардиром — за пять туров до финиша отрыв аргентинца от Душана Влаховича из «Ювентуса» составляет семь голов.

Футболисты &laquo;Интера&raquo; отмечают чемпионство. Вторую звезду «Интеру»! Крутое миланское дерби с потасовками, удалениями и историческим скудетто

Но дело тут вовсе не в том, чтобы сказать: мол, смотрите, какой я умный. На «Интер» ставили почти все мои коллеги — миланцы входили в сезон явными фаворитами. Я свой прогноз обосновывал тем, что у команды Симоне Индзаги не просматривается конкурентов. «Наполи» ожидаемо должно было накрыть постчемпионское похмелье (но что все окажется настолько плохо, предположить было сложно), «Ювентусу» нужно было переварить потрясения прошлого сезона, а «Милан» затеял перестройку как в руководстве, так и в составе. На этом фоне «Интер» выглядел самой стабильной командой.

Но быть фаворитом и оправдать этот статус — разные вещи. У черно-синих это получилось. «Интер» выиграл скудетто не потому, что у него не было соперников. Это вовсе не история про дефицит рыбы и раков. «Интер» на протяжении всего сезона показывал зрелищный и мощный футбол, так что в какой-то момент даже казалось, что это чуть ли не лучшая команда Европы. Ну а оформить титул получилось максимально стильно — обыграв в дерби «Милан». И, кстати, «Интер» обогнал своих соседей по количеству скудетто — 20 против 19. Больше только у «Ювентуса» — 38.

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги.
Симоне Индзаги.
Фото Reuters

Индзаги

В таких случаях принято как-то выделять главных героев, тех, кто внес наибольший вклад и так далее. Мне это всегда казалось несправедливым по отношению к остальным: в конце концов, футбольная команда — настолько сложный организм, что значимость второго-третьего вратаря, который поддерживает правильную атмосферу в раздевалке, может быть ничуть не меньше, чем у лучшего бомбардира. Но уж если и отмечать кого-то персонально, то это скудетто имени Индзаги. Именно за 48-летнего главного тренера «Интера» хочется сейчас порадоваться больше всего.

Занятное совпадение — ровно восемь лет назад, в апреле 2016-го, он начал свою взрослую самостоятельную карьеру, когда президент «Лацио» Клаудио Лотито уволил... Стефано Пиоли. Индзаги тогда тренировал молодежный состав римлян, и его попросили довести сезон до конца.

Летом того же года «Лацио» должен был возглавить Марсело Бьелса. С легендарным аргентинцем уже был подписан контракт, но спустя неделю после начала работы он объявил об уходе. Реальность, с которой Бьелса столкнулся в Риме, сильно отличалась от того, что ему обещал Лотито. И тогда Индзаги назначили главным уже на постоянной основе.

Симоне Индзаги. Скоро мы будем восторгаться Индзаги как Клоппом, Анчелотти и Гвардиолой. Его «Интер» восхитителен

Главное, что вызывает в нем симпатию — Симоне никогда не ноет и не боится трудных ситуаций. Так было в «Лацио», где с тебя требуют многого при минимуме ресурсов, так было и в «Интере», куда его позвали после ухода Антонио Конте. Миланцы весной 2021-го взяли скудетто, но в тот же период стало известно, что у владельцев клуба — китайской компании Suning — крупные проблемы в бизнесе, спровоцированные ковидом и изменением политики компартии. У клуба всплыли большие долги, и было понятно, что крупных инвестиций в команду ждать не стоит. Конте такой поворот не устраивал. А вот Индзаги это не отпугнуло.

Не сомневаюсь, что он однажды хотел бы поработать в условиях, когда тебя ничего не стесняет и не ограничивает. И было бы, кстати, интересно посмотреть, как Индзаги поведет себя в такой ситуации. Но сейчас вызывает максимальное уважение то, как Симоне справляется в тех условиях, что у него есть. Он ни разу не позволял себе публичного нытья в медиа типа «вот, этого не купили, а этого продали, и вот того нет, и этого нет, да еще травмы замучили и календарь сложный — у соперника было на подготовку на день больше».

Показательная история была прошлым летом. В середине июля «Интеру» нужно было отправляться в предсезонное турне, но в Японию команда полетела без двух основных вратарей: Самир Ханданович завершил карьеру, а Андре Онана уехал в «МЮ». Контракт же с Яном Зоммером был подписан только 7 августа. Но Индзаги проявил выдержку и вообще никак публично не проявлял недовольства, хотя ситуация, прямо скажем, была не очень приятная.

В тех ситуациях, когда Бьелса и Конте предпочли отойти в сторону, он брался за работу, и в итоге старания окупились. Теперь у Индзаги есть что ответить на вопрос «а что ты выиграл?», а персонажи вроде Жозе Моуринью не скажут про него что-нибудь вроде «зеро титули», как в свое время португалец отзывался о Лучано Спаллетти. Вообще, титулов с «Интером» у Симоне уже шесть за три года работы (скудетто, два Кубка Италии и три Суперкубка), и по этому показателю он как раз обошел Моуринью — у того пять трофеев. Больше в истории «Интера» только у Эленио Эрреры и Роберто Манчини — по семь чашек.

И да — именно Индзаги сделал из Хакана Чалханоглу эталонного реджисту, отодвинув вглубь поля с позиции «десятки». Он же поставил рядом с турком Генриха Мхитаряна, который тоже всю карьеру считался сугубо атакующим игроком. При нем Федерико Димарко (который подростком ходил на фанатскую трибуну «Интера») стал основным левым защитником сборной Италии и лучшим в лиге на этой позиции. И все тот же Индзаги превратил заурядного игрока, каким был Маттео Дармиан, в универсального оборонительного монстра. А Алессандро Бастони — в одного из лучших в Европе атакующих защитников.

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта.
Джузеппе Маротта.
Фото Global Look Press

Маротта

Но, конечно, Индзаги очень повезло, что в «Интере» у него есть Джузеппе Маротта. Генеральный директор клуба заработал себе репутацию лучшего менеджера Италии еще в «Ювентусе», который вместе с Конте и Андреа Аньелли в начале 2010-х вытянул из болота седьмых мест, сделав командой-супердинастией. В Милане он эту репутацию оправдывает, особенно с учетом всех финансовых проблем черно-синих.

Маротта не боится продавать — в нынешних условиях «Интер» должен это делать. Он не идет на поводу у игроков и их агентов: прошлым летом по истечении срока контракта ушел в «ПСЖ» Милан Шкриньяр, с которым не договорились насчет продления. Но при этом всегда находит адекватную замену.

Отдали Онану в «МЮ» за 50 миллионов евро? Взяли Зоммера, который повторил рекорд «Интера» по числу сухих матчей за сезон в серии А, принадлежавший Жулио Сезару и Хандановичу. 35-летний швейцарец не пропускал в 17 играх. Еще один матч на ноль — и он станет единоличным рекордсменом.

Главный тренер &laquo;Интера&raquo; Симоне Индзаги. «Уникальный тип этот Индзаги, он перепрограммирует человеческие мозги». Итальянская пресса — о чемпионстве «Интера»

Кстати, забавно, что Зоммера в «Интере» могло бы и не быть. Тут миланцы в качестве благодарности должны отправить пару ящиков хорошего просекко в Мюнхен, менеджменту и медицинскому штабу «Баварии». Как рассказало еще осенью издание The Athletic, там считали, что залечивавший травму Мануэль Нойер сможет играть уже в начале сезона, пропустив лишь совсем небольшой отрезок на старте. Поэтому Зоммера отпустили в «Интер», тем более что сам швейцарец отлично понимал свои перспективы при здоровом Нойере и не хотел садиться на лавку. Но восстановление капитана «Баварии» затянулось, и он вернулся на поле лишь в самом конце октября. Как писал The Athletic, если бы в руководстве «Баварии» знали, что все так обернется, то не отдали бы Зоммера.

Забивший чемпионский гол Маркюс Тюрам — тоже особая история. «Я должен был приехать сюда еще два года назад», — рассказывал 26-летний форвард. Тогда сделке помешала травма колена, которую получил Тюрам. Но «Интер» продолжал сохранять интерес к игроку и в итоге этим летом увел его из-под носа у «Милана».

Тюрам сполна отплатил за такое доверие. Сейчас у него «12+7» по системе «гол+пас» в серии А. И, что важно, француз хорош в больших матчах. Помимо золотого гола «Милану» (а был еще мяч в первом круге), он дважды забил «Роме» (4:2 и 1:0), «Лацио» (2:0), «Наполи» (3:0). Плюс, например, победный гол «Бенфике» в Лиге чемпионов (1:0). То есть нельзя сказать, что Тюрам набивает себе статистику в играх с аутсайдерами.

Лаутаро Мартинес и Федерико Димарко.
Фото Reuters

Перспективы

Несколько дней черно-синяя часть Милана будет праздновать, но потом неизбежно встанет вопрос «что дальше?». И вот тут все довольно туманно. Финансовое положение «Интера» все такое же неустойчивое, как и раньше. Президент клуба Стивен Чжан продолжает свою битву с кредиторами: так, в конце марта китайский суд обязал его погасить заем в размере 320 миллионов евро, который взяла одна из подконтрольных ему компаний. Правда, сообщается, что Чжан уже договорился о новом займе, но пока все это выглядит как падение в долговую яму.

Кроме того, «Интер» вылетел из Лиги чемпионов уже в 1/8 финала. А значит, поступления от УЕФА будут куда меньше, чем год назад, когда миланцы добрались до решающего матча и заработали около 100 миллионов евро. Сейчас же это будет порядка 35 миллионов. То есть почти в три раза меньше. Так что, скорее всего, опять придется продавать кого-то из лидеров. Главные лоты — Бастони, Николо Барелла, Димарко, Дензел Дюмфрис, Мартинес, Тюрам.

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Но, помимо финансов, есть и другая проблема. «Интер» — очень пожилая команда. Средний возраст стартового состава в матче с «Миланом» был 30,1 года, тогда как у соперника — 25,2. Смотрите, Зоммеру — 35 лет, Франческо Ачерби — 36, Стефану де Врею — 32, Дармиану — 34, Мхитаряну — 35, Чалханоглу — 30, Алексису Санчесу — 35, Марко Арнаутовичу — 35. А игроков в расцвете сил, вроде 25-летнего Бастони или 27-летнего Бареллы, возможно, придется продавать. И при этом критически важно не просто играть в Лиге чемпионов, а играть там хорошо, поскольку разница между 1/8 финала и финалом — почти в 70 миллионов евро.

В общем, Маротту ждет очередное сложное лето. Но это будет потом. А сейчас «Интер» и его болельщики могут праздновать и наслаждаться жизнью.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Джузеппе Маротта
Лаутаро Мартинес
Симоне Индзаги
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«Уникальный тип этот Индзаги, он перепрограммирует человеческие мозги». Итальянская пресса — о чемпионстве «Интера»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 33 27 5 1 79-18 86
2
 Милан 33 21 6 6 64-39 69
3
 Ювентус 33 18 10 5 47-26 64
4
 Болонья 33 17 11 5 48-26 62
5
 Рома 33 16 8 9 58-39 56
6
 Аталанта 32 16 6 10 59-37 54
7
 Лацио 33 16 4 13 42-35 52
8
 Наполи 33 13 10 10 50-41 49
9
 Фиорентина 32 13 8 11 45-36 47
10
 Торино 33 11 13 9 31-29 46
11
 Монца 33 11 10 12 35-43 43
12
 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
13
 Лечче 33 8 11 14 30-48 35
14
 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
15
 Верона 33 7 10 16 31-44 31
16
 Эмполи 33 8 7 18 26-48 31
17
 Удинезе 33 4 17 12 31-49 29
18
 Фрозиноне 33 6 10 17 40-63 28
19
 Сассуоло 33 6 8 19 39-65 26
20
 Салернитана 33 2 9 22 26-70 15
Результаты / календарь
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38 тур
19.04 19:30
Дженоа – Лацио
 0 : 1
19.04 21:45
Кальяри – Ювентус
 2 : 2
20.04 19:00
Эмполи – Наполи
 1 : 0
20.04 21:45
Верона – Удинезе
 1 : 0
21.04 13:30
Сассуоло – Лечче
 0 : 3
21.04 16:00
Торино – Фрозиноне
 0 : 0
21.04 19:00
Салернитана – Фиорентина
 0 : 2
21.04 21:45
Монца – Аталанта
 1 : 2
22.04 19:30
Рома – Болонья
 1 : 3
22.04 21:45
Милан – Интер
 1 : 2
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Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 16
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 13
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 7
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 28 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 31 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 29 1 11
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