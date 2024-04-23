За Индзаги, Лаутаро и компанию радостно, но финансовые проблемы никуда не делись.

Скудетто номер 20

Иногда приятно думать, что ты все-таки что-то понимаешь в футболе. Вернее даже — что способен делать разумные предположения о нем. Перед стартом этого сезона серии А журналисты «СЭ» давали свои прогнозы, и на вопросы, кто станет чемпионом и главным героем, я ответил: «Интер» и Лаутаро Мартинес. Черно-синие выиграли скудетто, а их капитан наверняка станет лучшим бомбардиром — за пять туров до финиша отрыв аргентинца от Душана Влаховича из «Ювентуса» составляет семь голов.

Но дело тут вовсе не в том, чтобы сказать: мол, смотрите, какой я умный. На «Интер» ставили почти все мои коллеги — миланцы входили в сезон явными фаворитами. Я свой прогноз обосновывал тем, что у команды Симоне Индзаги не просматривается конкурентов. «Наполи» ожидаемо должно было накрыть постчемпионское похмелье (но что все окажется настолько плохо, предположить было сложно), «Ювентусу» нужно было переварить потрясения прошлого сезона, а «Милан» затеял перестройку как в руководстве, так и в составе. На этом фоне «Интер» выглядел самой стабильной командой.

Но быть фаворитом и оправдать этот статус — разные вещи. У черно-синих это получилось. «Интер» выиграл скудетто не потому, что у него не было соперников. Это вовсе не история про дефицит рыбы и раков. «Интер» на протяжении всего сезона показывал зрелищный и мощный футбол, так что в какой-то момент даже казалось, что это чуть ли не лучшая команда Европы. Ну а оформить титул получилось максимально стильно — обыграв в дерби «Милан». И, кстати, «Интер» обогнал своих соседей по количеству скудетто — 20 против 19. Больше только у «Ювентуса» — 38.

Симоне Индзаги. Фото Reuters

Индзаги

В таких случаях принято как-то выделять главных героев, тех, кто внес наибольший вклад и так далее. Мне это всегда казалось несправедливым по отношению к остальным: в конце концов, футбольная команда — настолько сложный организм, что значимость второго-третьего вратаря, который поддерживает правильную атмосферу в раздевалке, может быть ничуть не меньше, чем у лучшего бомбардира. Но уж если и отмечать кого-то персонально, то это скудетто имени Индзаги. Именно за 48-летнего главного тренера «Интера» хочется сейчас порадоваться больше всего.

Занятное совпадение — ровно восемь лет назад, в апреле 2016-го, он начал свою взрослую самостоятельную карьеру, когда президент «Лацио» Клаудио Лотито уволил... Стефано Пиоли. Индзаги тогда тренировал молодежный состав римлян, и его попросили довести сезон до конца.

Летом того же года «Лацио» должен был возглавить Марсело Бьелса. С легендарным аргентинцем уже был подписан контракт, но спустя неделю после начала работы он объявил об уходе. Реальность, с которой Бьелса столкнулся в Риме, сильно отличалась от того, что ему обещал Лотито. И тогда Индзаги назначили главным уже на постоянной основе.

Главное, что вызывает в нем симпатию — Симоне никогда не ноет и не боится трудных ситуаций. Так было в «Лацио», где с тебя требуют многого при минимуме ресурсов, так было и в «Интере», куда его позвали после ухода Антонио Конте. Миланцы весной 2021-го взяли скудетто, но в тот же период стало известно, что у владельцев клуба — китайской компании Suning — крупные проблемы в бизнесе, спровоцированные ковидом и изменением политики компартии. У клуба всплыли большие долги, и было понятно, что крупных инвестиций в команду ждать не стоит. Конте такой поворот не устраивал. А вот Индзаги это не отпугнуло.

Не сомневаюсь, что он однажды хотел бы поработать в условиях, когда тебя ничего не стесняет и не ограничивает. И было бы, кстати, интересно посмотреть, как Индзаги поведет себя в такой ситуации. Но сейчас вызывает максимальное уважение то, как Симоне справляется в тех условиях, что у него есть. Он ни разу не позволял себе публичного нытья в медиа типа «вот, этого не купили, а этого продали, и вот того нет, и этого нет, да еще травмы замучили и календарь сложный — у соперника было на подготовку на день больше».

Показательная история была прошлым летом. В середине июля «Интеру» нужно было отправляться в предсезонное турне, но в Японию команда полетела без двух основных вратарей: Самир Ханданович завершил карьеру, а Андре Онана уехал в «МЮ». Контракт же с Яном Зоммером был подписан только 7 августа. Но Индзаги проявил выдержку и вообще никак публично не проявлял недовольства, хотя ситуация, прямо скажем, была не очень приятная.

В тех ситуациях, когда Бьелса и Конте предпочли отойти в сторону, он брался за работу, и в итоге старания окупились. Теперь у Индзаги есть что ответить на вопрос «а что ты выиграл?», а персонажи вроде Жозе Моуринью не скажут про него что-нибудь вроде «зеро титули», как в свое время португалец отзывался о Лучано Спаллетти. Вообще, титулов с «Интером» у Симоне уже шесть за три года работы (скудетто, два Кубка Италии и три Суперкубка), и по этому показателю он как раз обошел Моуринью — у того пять трофеев. Больше в истории «Интера» только у Эленио Эрреры и Роберто Манчини — по семь чашек.

И да — именно Индзаги сделал из Хакана Чалханоглу эталонного реджисту, отодвинув вглубь поля с позиции «десятки». Он же поставил рядом с турком Генриха Мхитаряна, который тоже всю карьеру считался сугубо атакующим игроком. При нем Федерико Димарко (который подростком ходил на фанатскую трибуну «Интера») стал основным левым защитником сборной Италии и лучшим в лиге на этой позиции. И все тот же Индзаги превратил заурядного игрока, каким был Маттео Дармиан, в универсального оборонительного монстра. А Алессандро Бастони — в одного из лучших в Европе атакующих защитников.

Джузеппе Маротта. Фото Global Look Press

Маротта

Но, конечно, Индзаги очень повезло, что в «Интере» у него есть Джузеппе Маротта. Генеральный директор клуба заработал себе репутацию лучшего менеджера Италии еще в «Ювентусе», который вместе с Конте и Андреа Аньелли в начале 2010-х вытянул из болота седьмых мест, сделав командой-супердинастией. В Милане он эту репутацию оправдывает, особенно с учетом всех финансовых проблем черно-синих.

Маротта не боится продавать — в нынешних условиях «Интер» должен это делать. Он не идет на поводу у игроков и их агентов: прошлым летом по истечении срока контракта ушел в «ПСЖ» Милан Шкриньяр, с которым не договорились насчет продления. Но при этом всегда находит адекватную замену.

Отдали Онану в «МЮ» за 50 миллионов евро? Взяли Зоммера, который повторил рекорд «Интера» по числу сухих матчей за сезон в серии А, принадлежавший Жулио Сезару и Хандановичу. 35-летний швейцарец не пропускал в 17 играх. Еще один матч на ноль — и он станет единоличным рекордсменом.

Кстати, забавно, что Зоммера в «Интере» могло бы и не быть. Тут миланцы в качестве благодарности должны отправить пару ящиков хорошего просекко в Мюнхен, менеджменту и медицинскому штабу «Баварии». Как рассказало еще осенью издание The Athletic, там считали, что залечивавший травму Мануэль Нойер сможет играть уже в начале сезона, пропустив лишь совсем небольшой отрезок на старте. Поэтому Зоммера отпустили в «Интер», тем более что сам швейцарец отлично понимал свои перспективы при здоровом Нойере и не хотел садиться на лавку. Но восстановление капитана «Баварии» затянулось, и он вернулся на поле лишь в самом конце октября. Как писал The Athletic, если бы в руководстве «Баварии» знали, что все так обернется, то не отдали бы Зоммера.

Забивший чемпионский гол Маркюс Тюрам — тоже особая история. «Я должен был приехать сюда еще два года назад», — рассказывал 26-летний форвард. Тогда сделке помешала травма колена, которую получил Тюрам. Но «Интер» продолжал сохранять интерес к игроку и в итоге этим летом увел его из-под носа у «Милана».

Тюрам сполна отплатил за такое доверие. Сейчас у него «12+7» по системе «гол+пас» в серии А. И, что важно, француз хорош в больших матчах. Помимо золотого гола «Милану» (а был еще мяч в первом круге), он дважды забил «Роме» (4:2 и 1:0), «Лацио» (2:0), «Наполи» (3:0). Плюс, например, победный гол «Бенфике» в Лиге чемпионов (1:0). То есть нельзя сказать, что Тюрам набивает себе статистику в играх с аутсайдерами.

Лаутаро Мартинес и Федерико Димарко. Фото Reuters

Перспективы

Несколько дней черно-синяя часть Милана будет праздновать, но потом неизбежно встанет вопрос «что дальше?». И вот тут все довольно туманно. Финансовое положение «Интера» все такое же неустойчивое, как и раньше. Президент клуба Стивен Чжан продолжает свою битву с кредиторами: так, в конце марта китайский суд обязал его погасить заем в размере 320 миллионов евро, который взяла одна из подконтрольных ему компаний. Правда, сообщается, что Чжан уже договорился о новом займе, но пока все это выглядит как падение в долговую яму.

Кроме того, «Интер» вылетел из Лиги чемпионов уже в 1/8 финала. А значит, поступления от УЕФА будут куда меньше, чем год назад, когда миланцы добрались до решающего матча и заработали около 100 миллионов евро. Сейчас же это будет порядка 35 миллионов. То есть почти в три раза меньше. Так что, скорее всего, опять придется продавать кого-то из лидеров. Главные лоты — Бастони, Николо Барелла, Димарко, Дензел Дюмфрис, Мартинес, Тюрам.

Но, помимо финансов, есть и другая проблема. «Интер» — очень пожилая команда. Средний возраст стартового состава в матче с «Миланом» был 30,1 года, тогда как у соперника — 25,2. Смотрите, Зоммеру — 35 лет, Франческо Ачерби — 36, Стефану де Врею — 32, Дармиану — 34, Мхитаряну — 35, Чалханоглу — 30, Алексису Санчесу — 35, Марко Арнаутовичу — 35. А игроков в расцвете сил, вроде 25-летнего Бастони или 27-летнего Бареллы, возможно, придется продавать. И при этом критически важно не просто играть в Лиге чемпионов, а играть там хорошо, поскольку разница между 1/8 финала и финалом — почти в 70 миллионов евро.

В общем, Маротту ждет очередное сложное лето. Но это будет потом. А сейчас «Интер» и его болельщики могут праздновать и наслаждаться жизнью.