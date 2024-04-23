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«Уникальный тип этот Индзаги, он перепрограммирует человеческие мозги». Итальянская пресса — о чемпионстве «Интера»

«Интер» обыграл «Милан» и досрочно стал чемпионом Италии
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги.
Фото Reuters
Нерадзурри взяли юбилейное скудетто.
Италия. Серия А. 33-й тур
22 апр, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
1:2
Интер

В Италии определился чемпион — 20-й в истории скудетто выиграл «Интер». Причем завоевал его не в простом матче, а в миланском дерби — трофей стал первым подобным для главного тренера нерадзурри Симоне Индзаги. Теперь на эмблеме «Интера» разместится вторая звезда — ранее этого добивались только «Ювентус» и тот же «Милан».

 
Футболисты &laquo;Интера&raquo; отмечают чемпионство. Вторую звезду «Интеру»! Крутое миланское дерби с потасовками, удалениями и историческим скудетто

La Gazzetta della Sport: «Погода в Милане идеально отражает душу россонери: дождь и холод»

В одном из главных итальянских изданий не скупились на романтичные фразы: «Запретная мечта и самый вероломный кошмар воплотились в жизнь в один вечер... Небывалое дерби окрасило ночь на «Джузеппе Меацца» в черно-синие тона, а финальные страдания, после того как «Милан» сократил отставание вдвое, придали успеху еще более глубокое измерение...

Джузеппе Кардинале (владелец «Милана». — Прим. «СЭ») был на «Сан-Сиро» и бесстрастно наблюдал с трибун за тем, как его команда проигрывает шестое дерби подряд. Призрак, который, похоже, никак не удается изгнать. Миланский климат в эти часы идеально отражает душу россонери: проливной дождь и холод. Особенно для Пиоли, несмотря на то, что это был тот матч, который мог изменить его судьбу».

Calciomercato: «Интер» и Индзаги сделали это»

Еще одно итальянское издание в восторге от нерадзурри и их тренера: «Симоне Индзаги долго тащил за собой ношу, которая могла бы согнуть его спину. Но вместо этого он закалялся, постепенно становясь сильнее и взрослее. Его награда — скудетто...

Уникальный тип этот Симоне Индзаги, способный перепрограммировать человеческие мозги и мысли с нуля. 2024 год — это социальная эпоха, состоящая из видео, постов, акций. А в социальных сетях все остается, особенно пессимистичные суждения и прогнозы, которые Симоне Индзаги разрушил и перевернул, убрав множество камешков из своих ботинок».

 
Николо Барелла празднует чемпионство вместе с&nbsp;одноклубниками. У «Интера» — юбилейное 20-е скудетто. Но перспективы великого клуба довольно мрачные

Tuttomercato: «Дьяволы» не смогли избежать унижения»

TMB здорово оттоптался на проигравших: «На «Сан-Сиро» не было никакого сюжета от начала до конца благодаря нервозности «Милана», который даже не смог избежать унижения, увидев, как их вечные соперники ликуют. Но по крайней мере они подарили душераздирающий финал благодаря голу надежды Томори. Финальный свисток для «Интера» — это венец сезона, который должен быть оформлен, это великая месть Симоне Индзаги, который в дерби увидел, как чемпионство ускользает, и вернул его обратно. А Стефано Пиоли слушает вопли своих болельщиков и собирает чемодан».

Радость футболистов «Интера» после победы в серии А.
Фото Reuters

Corriere della Sera: «Нокаут от «Сити» придал «Интеру» уверенности»

В CDS нашли свое объяснение чемпионства: «Для многих победный проект «Интера зародился много лет назад и укрепился после финала Лиги чемпионов, проигранного в Стамбуле «Манчестер Сити» со счетом 0:1. Тот нокаут придал команде Индзаги уверенности, и в результате чемпион стал доминировать с первого дня. «Ювентус» был единственным, кто пытался сопротивляться, по крайней мере до февральского поединка, который они проиграли. С тех пор нерадзурри увеличивали свой отрыв».

Кроме медиа, о 20-м скудетто «Интера» высказались известные итальянцы. Фабио Капелло тоже отмечает фактор «Сити»: «Индзаги проделал работу с большим вниманием, по-другому. Ему удалось убедить игроков выиграть чемпионат. Спад был только в конце, и я думаю, что самое важное — это проигранный финал в Стамбуле. Там они поняли, что могут победить».

 
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Филиппо Индзаги, разумеется, восхищен братом: «Это его большой успех, он уже выигрывал кубки, но скудетто приносит ему заслуженное удовлетворение. Стал ли он супер? Для меня он уже был таким, это его посвящение. Я рад за него, он заслуживает этого за свою работу и за то, как он живет этой профессией».

Лаконичнее (и изящнее) всех высказался экс-президент «Ювентуса» Андреа Аньелли — сразу после свистка он в соцсетях выложил короткую запись: «16 мая 1982 года. До самого конца». Именно в эту дату больше 40 лет назад «Юве» выиграл свое 20-е скудетто.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
Симоне Индзаги
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Вторую звезду «Интеру»! Крутое миланское дерби с потасовками, удалениями и историческим скудетто

У «Интера» — юбилейное 20-е скудетто. Но перспективы великого клуба довольно мрачные
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 33 27 5 1 79-18 86
2
 Милан 33 21 6 6 64-39 69
3
 Ювентус 33 18 10 5 47-26 64
4
 Болонья 33 17 11 5 48-26 62
5
 Рома 33 16 8 9 58-39 56
6
 Аталанта 32 16 6 10 59-37 54
7
 Лацио 33 16 4 13 42-35 52
8
 Наполи 33 13 10 10 50-41 49
9
 Фиорентина 32 13 8 11 45-36 47
10
 Торино 33 11 13 9 31-29 46
11
 Монца 33 11 10 12 35-43 43
12
 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
13
 Лечче 33 8 11 14 30-48 35
14
 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
15
 Верона 33 7 10 16 31-44 31
16
 Эмполи 33 8 7 18 26-48 31
17
 Удинезе 33 4 17 12 31-49 29
18
 Фрозиноне 33 6 10 17 40-63 28
19
 Сассуоло 33 6 8 19 39-65 26
20
 Салернитана 33 2 9 22 26-70 15
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.04 19:30
Дженоа – Лацио
 0 : 1
19.04 21:45
Кальяри – Ювентус
 2 : 2
20.04 19:00
Эмполи – Наполи
 1 : 0
20.04 21:45
Верона – Удинезе
 1 : 0
21.04 13:30
Сассуоло – Лечче
 0 : 3
21.04 16:00
Торино – Фрозиноне
 0 : 0
21.04 19:00
Салернитана – Фиорентина
 0 : 2
21.04 21:45
Монца – Аталанта
 1 : 2
22.04 19:30
Рома – Болонья
 1 : 3
22.04 21:45
Милан – Интер
 1 : 2
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ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 16
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 13
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 7
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 28 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 31 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 29 1 11
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