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Сегодня, 06:32

Моуринью: «Люди видят мои седые волосы и думают, что я старик, но я не собираюсь уходить из футбола»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о финале Лиги Европы и о своем будущем в футболе.

«Я не слишком много думаю о прошлом. Что было, то было. Историю невозможно стереть. Точно так же невозможно забыть трудные моменты, связанные с этими переживаниями, но ты привыкаешь жить с ними. И я всегда смотрю вперед. Скажем так. Это секрет моей философии. Я уже многие годы в футболе, но отношусь к этому финалу как к первому. Думаю только о нем. Возможно, они смотрят на мои седые волосы и думают, что я уже глубокий старик. Но я не настолько стар, чтобы думать об уходе из футбола. Нет-нет-нет. Вам придется терпеть меня еще многие годы», — приводит слова Моуринью пресс-служба УЕФА.

За тур до конца сезона в серии А «Рома» отстает от зоны Лиги чемпионов на 7 очков. У римлян 60 очков и 6-е место в турнирной таблице.

Сегодня, 31 мая, «Рома» сыграет в финале Лиги Европы против «Севильи», начало встречи — в 22.00 мск.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Рома
ФК Севилья
Жозе Моуринью
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 37 27 6 4 75-28 87
2
 Лацио 37 21 8 8 58-30 71
3
 Интер 37 22 3 12 70-42 69
4
 Милан 37 19 10 8 61-42 67
5
 Аталанта 37 18 7 12 61-46 61
6
 Рома 37 17 9 11 48-37 60
7
 Ювентус 37 21 6 10 55-33 59
8
 Торино 37 14 11 12 42-40 53
9
 Фиорентина 37 14 11 12 50-42 53
10
 Монца 37 14 10 13 46-47 52
11
 Болонья 37 13 12 12 50-47 51
12
 Удинезе 37 11 13 13 47-47 46
13
 Сассуоло 37 12 9 16 46-58 45
14
 Эмполи 37 10 13 14 37-47 43
15
 Салернитана 37 9 15 13 48-60 42
16
 Лечче 37 8 12 17 31-43 36
17
 Специя 37 6 13 18 30-60 31
18
 Верона 37 7 10 20 30-56 31
19
 Кремонезе 37 4 12 21 34-69 24
20
 Сампдория 37 3 10 24 24-69 19
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38 тур
2.06 21:30
Сассуоло – Фиорентина
 - : -
3.06 19:30
Торино – Интер
 - : -
3.06 22:00
Кремонезе – Салернитана
 - : -
3.06 22:00
Эмполи – Лацио
 - : -
4.06 19:30
Наполи – Сампдория
 - : -
4.06 22:00
Милан – Верона
 - : -
4.06 22:00
Рома – Специя
 - : -
4.06 22:00
Аталанта – Монца
 - : -
4.06 22:00
Лечче – Болонья
 - : -
4.06 22:00
Удинезе – Ювентус
 - : -
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ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 25
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 16
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Петр Зелиньски

Петр Зелиньски

Наполи

 8
И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 22 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 23 1 6
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 31 1 6
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