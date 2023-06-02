Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 03:01

Полузащитник «Севильи» Гудель за два дня до финала Лиги Европы потерял дочь

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Неманья Гудель.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Севильи» Неманья Гудель рассказал, что за два дня до финала Лиги Европы у его девушки случился выкидыш. Она была на пятом месяце беременности.

«Это был один из самых тяжелых периодов в моей жизни. Я потерял брата на три минуты и ребенка. Этот титул для нее», — приводит Relevo слова Гуделя.

В марте в матче третьего дивизиона Испании защитник «Кордобы» Драгоша Гудель, который является братом игрока «Севильи», во время матча упал на газон. У него остановилось сердце, но врача удалось спасти футболиста.

«Севилья» в серии пенальти обыграла «Рому» (1:1, пен. — 4:1) и седьмой раз в истории выиграла Лигу Европы.

Неманья Гудель
Лига Европы УЕФА
ФК Севилья
1
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Рекомендации МОК по России усугубили санкции. Парадоксы борьбы против дискриминации
Соболенко провоцируют вопросами об Украине. Белоруска держит удар
Самолет авиакомпании «Россия» готовится к экстренной посадке в Шереметьево
В Польше начали менять дорожные таблички с Калининградом
МО РФ: российские силовики сорвали попытку совершения теракта в Шебекино со стороны ВСУ
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Ференцварош» — «Байер»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Реал Сосьедад» — «Рома»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Юнион» — «Унион»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Фрайбург» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Фенербахче» — «Севилья»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Рома» — «Зальцбург»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: Лига Европы, видеообзор матча
«Монако» — «Байер»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Нант» — «Ювентус»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Байер» — «Монако»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Ювентус» — «Нант»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Зальцбург» — «Рома»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Рома» — «Лудогорец»: видеообзор матча
«Арсенал» — «Цюрих»: видеообзор матча
«Буде-Глимт» — ПСВ: видеообзор матча
«Монако» — «Црвена Звезда»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига Европы, финал-2023: «Севилья» — «Рома»
Вратарь «Севильи» Буну признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Черчесов — о недовольстве Моуринью судейством: «В Венгрии такой пенальти бы поставили. В России — тоже»
«Скамейка «Севильи» солиднее, чем у «Ромы», — это сказалось на серии пенальти». Черчесов — о финале Лиги Европы
Соболев отреагировал на неприличный жест в финале Лиги Европы «Севилья» — «Рома»
Гуренко — о поражении «Ромы» от «Севильи»: «Один из самых ужасных финалов Лиги Европы»
«Ты гребаное позорище!» Моуринью в бешенстве от судейства в финале с «Севильей»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

На судью матча финала Лиги Европы Энтони Тейлора напали фанаты в аэропорту
Новости
RSS RSS
Все новости