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Сегодня, 04:11

«Севилья» хочет продлить контракт с Мендилибаром

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хосе Луис Мендилибар.
Фото Global Look Press

«Севилья» после победы в финале Лиги Европы решила продлить контракт с главным тренером Хосе Луисом Мендилибаром.

Как сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо, президент испанского клуба Пепе Кастро объявил, что 62-летнему специалисту был предложен новый контракт.

Мендилибар с марта работает в команде. Под его руководством в 16 матчах были одержаны 9 побед, в том числе в финале Лиги Европы против «Ромы» (1:1, пен. — 4:1).

Футбол
ФК Севилья
Хосе Луис Мендилибар
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 37 28 4 5 69-18 88
2
 Реал 37 24 5 8 74-35 77
3
 Атлетико 37 23 7 7 68-31 76
4
 Р. Сосьедад 37 20 8 9 49-34 68
5
 Вильярреал 37 19 6 12 57-38 63
6
 Бетис 37 17 8 12 45-40 59
7
 Осасуна 37 14 8 15 35-41 50
8
 Атлетик 37 14 8 15 46-42 50
9
 Жирона 37 13 10 14 57-53 49
10
 Р. Вальекано 37 13 10 14 45-50 49
11
 Севилья 37 13 10 14 46-52 49
12
 Мальорка 37 13 8 16 34-43 47
13
 Кадис 37 10 11 16 29-52 41
14
 Хетафе 37 10 11 16 34-45 41
15
 Валенсия 37 11 8 18 41-44 41
16
 Альмерия 37 11 7 19 46-62 40
17
 Сельта 37 10 10 17 41-52 40
18
 Вальядолид 37 11 6 20 33-63 39
19
 Эспаньол 37 8 12 17 49-66 36
20
 Эльче 37 5 9 23 29-66 24
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Мальорка – Р. Вальекано
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4.06 19:30
Осасуна – Жирона
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4.06 19:30
Реал – Атлетик
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Р. Сосьедад – Севилья
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 18
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 16
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 14
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 30 3 8
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 30 3 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 23 3 3
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