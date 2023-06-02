«Севилья» хочет продлить контракт с Мендилибаром
«Севилья» после победы в финале Лиги Европы решила продлить контракт с главным тренером Хосе Луисом Мендилибаром.
Как сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо, президент испанского клуба Пепе Кастро объявил, что 62-летнему специалисту был предложен новый контракт.
Мендилибар с марта работает в команде. Под его руководством в 16 матчах были одержаны 9 побед, в том числе в финале Лиги Европы против «Ромы» (1:1, пен. — 4:1).
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|37
|24
|5
|8
|74-35
|77
|
3
|Атлетико
|37
|23
|7
|7
|68-31
|76
|
4
|Р. Сосьедад
|37
|20
|8
|9
|49-34
|68
|
5
|Вильярреал
|37
|19
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|12
|57-38
|63
|
6
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|17
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|45-40
|59
|
7
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|37
|14
|8
|15
|35-41
|50
|
8
|Атлетик
|37
|14
|8
|15
|46-42
|50
|
9
|Жирона
|37
|13
|10
|14
|57-53
|49
|
10
|Р. Вальекано
|37
|13
|10
|14
|45-50
|49
|
11
|Севилья
|37
|13
|10
|14
|46-52
|49
|
12
|Мальорка
|37
|13
|8
|16
|34-43
|47
|
13
|Кадис
|37
|10
|11
|16
|29-52
|41
|
14
|Хетафе
|37
|10
|11
|16
|34-45
|41
|
15
|Валенсия
|37
|11
|8
|18
|41-44
|41
|
16
|Альмерия
|37
|11
|7
|19
|46-62
|40
|
17
|Сельта
|37
|10
|10
|17
|41-52
|40
|
18
|Вальядолид
|37
|11
|6
|20
|33-63
|39
|
19
|Эспаньол
|37
|8
|12
|17
|49-66
|36
|
20
|Эльче
|37
|5
|9
|23
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|24
Результаты / календарь
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38 тур
|4.06
|19:30
|
Мальорка – Р. Вальекано
|- : -
|4.06
|19:30
|
Осасуна – Жирона
|- : -
|4.06
|19:30
|
Реал – Атлетик
|- : -
|4.06
|19:30
|
Р. Сосьедад – Севилья
|- : -
|4.06
|19:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
|4.06
|22:00
|
Бетис – Валенсия
|- : -
|4.06
|22:00
|
Сельта – Барселона
|- : -
|4.06
|22:00
|
Эльче – Кадис
|- : -
|4.06
|22:00
|
Эспаньол – Альмерия
|- : -
|4.06
|22:00
|
Вальядолид – Хетафе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|23
|
|
Карим Бензема
Реал
|18
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|16
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|14
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|30
|3
|8
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|30
|3
|4
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|23
|3
|3
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