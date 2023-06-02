«Севилья» хочет продлить контракт с Мендилибаром

«Севилья» после победы в финале Лиги Европы решила продлить контракт с главным тренером Хосе Луисом Мендилибаром.

Как сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо, президент испанского клуба Пепе Кастро объявил, что 62-летнему специалисту был предложен новый контракт.

Мендилибар с марта работает в команде. Под его руководством в 16 матчах были одержаны 9 побед, в том числе в финале Лиги Европы против «Ромы» (1:1, пен. — 4:1).