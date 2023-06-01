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Сегодня, 18:05

Вратарь «Севильи» Буну признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Ана Горшкова
Корреспондент
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Яссин Буну.
Фото AFP

Вратарь «Севильи» Яссин Буну признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

В среду, 31 мая, испанский клуб по пенальти обыграл «Рому» (1:1, пенальти — 4:1) в финале турнира.

В списке претендентов на звание лучшего игрока также были Пауло Дибала («Рома»), Иван Ракитич («Севилья») и Крис Смоллинг («Рома»).

«Севилья» седьмой раз в истории выиграла второй по значимости еврокубковый турнир. Испанская команда является рекордсменом по этому показателю.

Лига Европы УЕФА
ФК Рома
ФК Севилья
Яссин Буну
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