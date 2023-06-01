«Скамейка «Севильи» солиднее, чем у «Ромы», — это сказалось на серии пенальти». Черчесов — о финале Лиги Европы

Главный тренер «Ференцвароша» специально для «СЭ» разбирает главный матч недели.

— Какая атмосфера царила в Будапеште перед битвой «Севильи» и «Ромы» в финале Лиги Европы?

— В Будапеште вообще много туристов, тем более в это время года. Туда ведь приезжают со всей Европы, так что можно услышать любую речь. Накануне финала Лиги Европы доминировал, пожалуй, итальянский язык: мне показалось, что болельщиков «Ромы» было в центре города больше, чем испанцев. Я покинул Будапешт до финального матча Лиги Европы, который смотрел уже по телевизору. Хорошо зная этот современный и комфортабельный стадион, не сомневался, что атмосфера будет очень красочной. А качество газона на арене Пушкаша просто идеальное, так что командам точно нельзя было жаловаться на поле. Считаю, что Будапешт отработал достойно, а сам матч получился интересным.

— Многие ждали, что «Рома» будет всю игру отсиживаться в обороне и уповать исключительно на контратаки. Но в первом тайме римляне немало времени провели в атаке и в целом заслуженно ушли на перерыв, ведя в счете. Вас не удивил такой ход событий?

— Думаю, что он удивил и «Севилью». Перед игрой я говорил вам, что главный аргумент «Ромы» в этом финале — это опытнейший Жозе Моуринью. Он и тактикой своего коллегу удивил, и Дибалу рискнул выпустить на поле с первых минут, хотя тот явно еще не полностью восстановился после травмы. Замысел Моуринью в первом тайме оправдался, а аргентинец забил классный гол.

Жозе Моуринью. Фото Reuters

— Что же заставило «Рому» отказаться от активной игры во втором тайме?

— «Севилья» — очень крепкая и грамотная команда, она пришла в себя еще в концовке первого тайма. Тренер испанцев сделал грамотные замены в перерыве, и они положительно повлияли на ход игры его команды. Думаю, что глубина скамейки у «Севильи» на данный конкретный момент посолиднее, чем у «Ромы». Это в итоге сыграло важную роль, тем более что Дибала был не готов играть полный матч, Абрахам почти ничем себя не проявил, а Вейналдум вышел на замену неудачно. Опытный Матич отдал столько сил, что до конца и его не хватило. Да, серию пенальти принято считать лотереей, но такое впечатление, что испанцы подошли к ней менее уставшими и более подготовленными психологически.

— По ходу матча Моуринью часто и бурно выражал недовольство судейством, а после финального свистка разнес главного арбитра. А как судейство вам?

— Ну, я-то спокойно смотрел матч со стороны, а Жозе кипел эмоциями изнутри. Он явно рассчитывал на пенальти в том эпизоде, когда мяч попал в руку игрока «Севильи», ведь 11-метровый в таком матче мог изменить если не все, то многое. Что я могу сказать об этом моменте? В чемпионате Венгрии судья, скорее всего, назначил бы пенальти в такой ситуации. Предполагаю, что это могло случиться и в чемпионате России. Вот и Моуринью был уверен, что это фол, но судья рассудил иначе. Плюс у португальца явно были вопросы к арбитру по части раздачи желтых карточек, но тут надо копаться в каждом отдельном эпизоде, а это не входит в мои планы.

Фото Reuters

Перебитый послематчевый пенальти, ставший решающим? Мне немного жаль современных вратарей, которых серьезно ограничили в действиях при пробитии 11-метровых, однако телеповторы показали, что английский судья имел право, согласно нынешнему регламенту, на то, чтобы наказать голкипера «Ромы» повторным ударом с точки. Но это ведь мои, повторяю, нейтральные рассуждения со стороны, а Моуринью все это пропустил через себя.

— Как вам действия вратарей в финальном матче?

— Руй Патрисиу из «Ромы» давно и хорошо всем известен, это очень качественный голкипер. В пропущенном голе его вины нет, ну а серия пенальти — это непредсказуемый процесс. Марокканец Яссин Буну отменно проявил себя на недавнем чемпионате мира, а вчера несколько раз выручил свою команду. Он заслуженно стал одним из главных героев финала.