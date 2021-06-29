«Ювентус» ждет решения от Роналду по своему будущему

«Ювентус» ждет от нападающего Криштиану Роналду решения по своему будущему, сообщает Tuttosport.

По данным источника, португалец должен определиться, готов ли он продлить контракт с туринским клубом, так как от его решения зависит работа «Юве» на трансферном рынке. Если форвард покинет команду, туринцы смогут купить сразу нескольких игроков. Ожидается, что до середины июля футболист определится, где продолжит карьеру.

Контракт 36-летнего Роналду с клубом рассчитан до лета 2022 года. В прошедшем сезоне форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов в 33 матчах. За время выступления за итальянский клуб он стал двукратным чемпионом Италии, выиграл Кубок и дважды стал обладателем Суперкубка страны.