Тедеско стал главным претендентом на пост главного тренера «Специи»

«Специя» склоняется к кандидатуре Доменико Тедеско на пост главного тренера, информирует Il Secolo XIX. Как отмечается, итальянский клуб больше рассматривал на этот пост экс-тренера «Торино» Марко Джампаоло, но 53-летний специалист отказался.

Среди кандидатов есть тренер команды из серии B «Читтаделлы» Роберто Вентурато, который был бы рад пойти на повышение, но для «Специи» это определенный риск. Кроме того, среди претендентов фигурирует Франческо Фариоли, на данный момент проходящий необходимое обучение.

Напомним, что Тедеско интересуется еще и «Фиорентина».

35-летний немецкий специалист тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате России и завоевала путевку в отборочный турнир Лиги чемпионов.