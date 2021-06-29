Агент Роналду встретится с представителями «Ювентуса»

Нападающий Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус» после трех сезонов в туринском клубе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В ближайшее время агент Роналду Жорже Мендеш проведет встречу с представителями «старой синьоры». Отмечается, что «Ювентус» пока что не получал предложений по трансферу Роналду ни от одного из клубов.

Контракт 36-летнего Роналду с клубом рассчитан до лета 2022 года. В прошедшем сезоне форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов в 33 матчах. За время выступления за итальянский клуб он стал двукратным чемпионом Италии, выиграл Кубок и дважды стал обладателем Суперкубка страны.