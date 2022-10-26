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«Ювентус» не уволит Аллегри после вылета из Лиги чемпионов. Он сохранит свой пост до ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Ювентус» не уволит главного тренера Массимилиано Аллегри после вылета команды из Лиги чемпионов, сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, руководство клуба не отправит 55-летнего специалиста в отставку, по крайней мере, до чемпионата мира-2022. Во время паузы клуб проведет оценку работы тренера.

Ранее «Ювентус» потерял шансы на выход в плей-офф ЛЧ, проиграв «Бенфике» (3:4) в 5-м туре группового этапа. Команда впервые с 2014 года пропустит плей-офф турнира.

Отметим, что фанаты туринского клуба требуют отставки Аллегри. Они вывели в топы соцсетей хештег #AllegriOut.

В чемпионате Италии «Ювентус» занимает восьмое место, набрав 19 очков в 11 матчах.

Источник: https://twitter.com/NicoSchira/status/1585023004395724800?s=20&t=sc2xshQreBUwP-Lx0jRv4A

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11%

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⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 11 9 2 0 26-9 29
2
 Милан 11 8 2 1 24-11 26
3
 Лацио 11 7 3 1 23-5 24
4
 Аталанта 11 7 3 1 16-8 24
5
 Рома 11 7 1 3 13-10 22
6
 Удинезе 11 6 3 2 20-12 21
7
 Интер 11 7 0 4 22-17 21
8
 Ювентус 11 5 4 2 17-7 19
9
 Сассуоло 11 4 3 4 14-13 15
10
 Торино 11 4 2 5 10-13 14
11
 Салернитана 11 3 4 4 13-16 13
12
 Эмполи 11 2 5 4 9-15 11
13
 Болонья 11 2 4 5 12-17 10
14
 Монца 11 3 1 7 10-19 10
15
 Фиорентина 11 2 4 5 11-16 10
16
 Специя 11 2 3 6 9-20 9
17
 Лечче 11 1 5 5 9-14 8
18
 Сампдория 11 1 3 7 6-18 6
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 Верона 11 1 2 8 10-21 5
20
 Кремонезе 11 0 4 7 9-22 4
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Лечче – Ювентус
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 - : -
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Кремонезе – Удинезе
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30.10 17:00
Специя – Фиорентина
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