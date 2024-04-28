Гол Абрахама спас «Рому» от поражения в матче с «Наполи»

«Наполи» дома сыграл вничью с «Ромой» в матче 34-го тура чемпионата Италии — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона».

У неаполитанцев голы забили Матиас Оливера (64-я минута) и Виктор Осимхен (84-я). За римлян отличились Пауло Дибала (59-я) и Тэмми Абрахам (88-я).

«Наполи» с 50 очками занимает восьмое место в турнирной таблице серии А. «Рома» находится на пятой строчке с 59 баллами.