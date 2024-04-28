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Сегодня, 13:37

Тиагу Мотта согласился возглавить «Ювентус»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Болоньи» Тиагу Мотта возглавит «Ювентус» в следующем сезоне, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 41-летний специалист подпишет контракт до 2026 года с возможностью продления еще на один сезон.

Мотта работает в «Болонье» с сентября 2022 года. После 33 матчей его команда с 62 очками занимает четвертое место в серии А, отставая от «Ювентуса», занимающего третью строчку, на три очка.

Тиагу Мотта
Футбол
ФК Болонья
ФК Ювентус
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 33 27 5 1 79-18 86
2
 Милан 34 21 7 6 64-39 70
3
 Ювентус 34 18 11 5 47-26 65
4
 Болонья 33 17 11 5 48-26 62
5
 Рома 33 17 7 9 59-39 58
6
 Лацио 34 17 4 13 43-35 55
7
 Аталанта 32 16 6 10 59-37 54
8
 Наполи 33 13 10 10 50-41 49
9
 Фиорентина 32 13 8 11 45-36 47
10
 Торино 33 11 13 9 31-29 46
11
 Монца 34 11 11 12 36-44 44
12
 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
13
 Лечче 34 8 12 14 31-49 36
14
 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
15
 Фрозиноне 34 7 10 17 43-63 31
16
 Верона 34 7 10 17 31-45 31
17
 Эмполи 33 8 7 18 26-48 31
18
 Удинезе 33 4 16 13 31-50 28
19
 Сассуоло 33 6 8 19 39-65 26
20
 Салернитана 34 2 9 23 26-73 15
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Фрозиноне – Салернитана
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