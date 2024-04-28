Тиагу Мотта согласился возглавить «Ювентус»
Главный тренер «Болоньи» Тиагу Мотта возглавит «Ювентус» в следующем сезоне, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, 41-летний специалист подпишет контракт до 2026 года с возможностью продления еще на один сезон.
Мотта работает в «Болонье» с сентября 2022 года. После 33 матчей его команда с 62 очками занимает четвертое место в серии А, отставая от «Ювентуса», занимающего третью строчку, на три очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|33
|27
|5
|1
|79-18
|86
|
2
|Милан
|34
|21
|7
|6
|64-39
|70
|
3
|Ювентус
|34
|18
|11
|5
|47-26
|65
|
4
|Болонья
|33
|17
|11
|5
|48-26
|62
|
5
|Рома
|33
|17
|7
|9
|59-39
|58
|
6
|Лацио
|34
|17
|4
|13
|43-35
|55
|
7
|Аталанта
|32
|16
|6
|10
|59-37
|54
|
8
|Наполи
|33
|13
|10
|10
|50-41
|49
|
9
|Фиорентина
|32
|13
|8
|11
|45-36
|47
|
10
|Торино
|33
|11
|13
|9
|31-29
|46
|
11
|Монца
|34
|11
|11
|12
|36-44
|44
|
12
|Дженоа
|33
|9
|12
|12
|35-40
|39
|
13
|Лечче
|34
|8
|12
|14
|31-49
|36
|
14
|Кальяри
|33
|7
|11
|15
|36-56
|32
|
15
|Фрозиноне
|34
|7
|10
|17
|43-63
|31
|
16
|Верона
|34
|7
|10
|17
|31-45
|31
|
17
|Эмполи
|33
|8
|7
|18
|26-48
|31
|
18
|Удинезе
|33
|4
|16
|13
|31-50
|28
|
19
|Сассуоло
|33
|6
|8
|19
|39-65
|26
|
20
|Салернитана
|34
|2
|9
|23
|26-73
|15
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.04
|21:45
|
Фрозиноне – Салернитана
|3 : 0
|27.04
|16:00
|
Лечче – Монца
|1 : 1
|27.04
|19:00
|
Ювентус – Милан
|0 : 0
|27.04
|21:45
|
Лацио – Верона
|1 : 0
|28.04
|13:30
|
Интер – Торино
|- : -
|28.04
|16:00
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|28.04
|19:00
|
Аталанта – Эмполи
|- : -
|28.04
|19:00
|
Наполи – Рома
|- : -
|28.04
|21:45
|
Фиорентина – Сассуоло
|- : -
|29.04
|21:45
|
Дженоа – Кальяри
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|13
|П
|
|
Пауло Дибала
Рома
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|28
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|31
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|29
|1
|11
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