Тиагу Мотта согласился возглавить «Ювентус»

Главный тренер «Болоньи» Тиагу Мотта возглавит «Ювентус» в следующем сезоне, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 41-летний специалист подпишет контракт до 2026 года с возможностью продления еще на один сезон.

Мотта работает в «Болонье» с сентября 2022 года. После 33 матчей его команда с 62 очками занимает четвертое место в серии А, отставая от «Ювентуса», занимающего третью строчку, на три очка.