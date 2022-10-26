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СМИ: Криштиану Роналду в обход финансовой отчетности получил 20 миллионов евро от «Ювентуса»

Иван Шитик
Корреспондент
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Криштиану Роналду в составе «Ювентуса».
Фото Reuters

«Ювентус» скрыл выплату в размере 20 миллионов евро, которую получил бывший нападающий команды Криштиану Роналду, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Итальянский клуб не включил эту сумму в финансовую отчетность, цифры в которой были сфальсифицированы.

Ранее Роналду отказался общаться с итальянской прокуратурой по делу о мошенничестве, в котором обвиняют президента туринской команды Андреа Аньелли.

По версии следствия, с 2018 по 2020 год «Ювентус» подделал финансовую отчетность, искусственно завысив сумму прироста капитала на 115 миллионов евро.

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2
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3
 Лацио 11 7 3 1 23-5 24
4
 Аталанта 11 7 3 1 16-8 24
5
 Рома 11 7 1 3 13-10 22
6
 Удинезе 11 6 3 2 20-12 21
7
 Интер 11 7 0 4 22-17 21
8
 Ювентус 11 5 4 2 17-7 19
9
 Сассуоло 11 4 3 4 14-13 15
10
 Торино 11 4 2 5 10-13 14
11
 Салернитана 11 3 4 4 13-16 13
12
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13
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