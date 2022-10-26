СМИ: Криштиану Роналду в обход финансовой отчетности получил 20 миллионов евро от «Ювентуса»

«Ювентус» скрыл выплату в размере 20 миллионов евро, которую получил бывший нападающий команды Криштиану Роналду, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Итальянский клуб не включил эту сумму в финансовую отчетность, цифры в которой были сфальсифицированы.

Ранее Роналду отказался общаться с итальянской прокуратурой по делу о мошенничестве, в котором обвиняют президента туринской команды Андреа Аньелли.

По версии следствия, с 2018 по 2020 год «Ювентус» подделал финансовую отчетность, искусственно завысив сумму прироста капитала на 115 миллионов евро.