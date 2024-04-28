«Аталанта» победила «Эмполи», Миранчук провел 73 минуты на поле
«Аталанта» дома победила «Эмполи» в матче 34-го тура чемпионата Италии — 2:0.
За хозяев голами в этой встрече отметились Марио Пашалич, реализовавший пенальти, и Адемола Лукман, забивший с игры.
Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на матч в стартовом составе команды из Бергамо и был заменен на 73-й минуте.
«Аталанта» набрала 57 очков и поднялась на 6-ю позицию в турнирной таблице серии А. «Эмполи» с 31 баллом занимает 17-ю строчку.
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|11
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|
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|
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|
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|
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|9
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|12
|35-40
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|
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|Лечче
|34
|8
|12
|14
|31-49
|36
|
14
|Кальяри
|33
|7
|11
|15
|36-56
|32
|
15
|Фрозиноне
|34
|7
|10
|17
|43-63
|31
|
16
|Верона
|34
|7
|10
|17
|31-45
|31
|
17
|Эмполи
|34
|8
|7
|19
|26-50
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|Удинезе
|34
|4
|17
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|29
|
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|Сассуоло
|33
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|
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|26.04
|21:45
|
Фрозиноне – Салернитана
|3 : 0
|27.04
|16:00
|
Лечче – Монца
|1 : 1
|27.04
|19:00
|
Ювентус – Милан
|0 : 0
|27.04
|21:45
|
Лацио – Верона
|1 : 0
|28.04
|13:30
|
Интер – Торино
|2 : 0
|28.04
|16:00
|
Болонья – Удинезе
|1 : 1
|28.04
|19:00
|
Аталанта – Эмполи
|2 : 0
|28.04
|19:00
|
Наполи – Рома
|2 : 2
|28.04
|21:45
|
Фиорентина – Сассуоло
|- : -
|29.04
|21:45
|
Дженоа – Кальяри
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Интер
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