«Аталанта» победила «Эмполи», Миранчук провел 73 минуты на поле

«Аталанта» дома победила «Эмполи» в матче 34-го тура чемпионата Италии — 2:0.

За хозяев голами в этой встрече отметились Марио Пашалич, реализовавший пенальти, и Адемола Лукман, забивший с игры.

Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на матч в стартовом составе команды из Бергамо и был заменен на 73-й минуте.

«Аталанта» набрала 57 очков и поднялась на 6-ю позицию в турнирной таблице серии А. «Эмполи» с 31 баллом занимает 17-ю строчку.