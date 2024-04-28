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«Аталанта» победила «Эмполи», Миранчук провел 73 минуты на поле

Алина Савинова
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Алексей Миранчук (справа).
Фото Reuters

«Аталанта» дома победила «Эмполи» в матче 34-го тура чемпионата Италии — 2:0.

За хозяев голами в этой встрече отметились Марио Пашалич, реализовавший пенальти, и Адемола Лукман, забивший с игры.

Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на матч в стартовом составе команды из Бергамо и был заменен на 73-й минуте.

«Аталанта» набрала 57 очков и поднялась на 6-ю позицию в турнирной таблице серии А. «Эмполи» с 31 баллом занимает 17-ю строчку.

Италия. Серия А. 34-й тур
28 апр, 19:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
2:0
Эмполи
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2023-2024/
Футбол
ФК Аталанта
ФК Эмполи
Серия А
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 34 28 5 1 81-18 89
2
 Милан 34 21 7 6 64-39 70
3
 Ювентус 34 18 11 5 47-26 65
4
 Болонья 34 17 12 5 49-27 63
5
 Рома 34 17 8 9 61-41 59
6
 Аталанта 33 17 6 10 61-37 57
7
 Лацио 34 17 4 13 43-35 55
8
 Наполи 34 13 11 10 52-43 50
9
 Фиорентина 32 13 8 11 45-36 47
10
 Торино 34 11 13 10 31-31 46
11
 Монца 34 11 11 12 36-44 44
12
 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
13
 Лечче 34 8 12 14 31-49 36
14
 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
15
 Фрозиноне 34 7 10 17 43-63 31
16
 Верона 34 7 10 17 31-45 31
17
 Эмполи 34 8 7 19 26-50 31
18
 Удинезе 34 4 17 13 32-51 29
19
 Сассуоло 33 6 8 19 39-65 26
20
 Салернитана 34 2 9 23 26-73 15
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Фрозиноне – Салернитана
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Лечче – Монца
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Ювентус – Милан
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27.04 21:45
Лацио – Верона
 1 : 0
28.04 13:30
Интер – Торино
 2 : 0
28.04 16:00
Болонья – Удинезе
 1 : 1
28.04 19:00
Аталанта – Эмполи
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28.04 19:00
Наполи – Рома
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