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Дубль Чалханоглу помог «Интеру» обыграть «Торино»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Гол Хакана Чалханоглу в матче с «Торино».
Фото Reuters

«Интер» дома победил «Торино» в матче 34-го тура чемпионата Италии — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меацца».

На 49-й минуте полузащитник «Торино» Адриен Тамез получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве. После этого футболист «Интера» Хакан Чалханоглу оформил дубль, забив на 56-й и 60-й минутах.

«Интер» 22 апреля досрочно стал чемпионом Италии в сезоне-2023/24. Команда набрала 89 очков в 34 матчах. «Торино» с 46 баллами занимает 10-ю строчку в турнирной таблице серии А.

Италия. Серия А. 34-й тур
28 апр, 13:30. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
2:0
Торино

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Торино
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 34 28 5 1 81-18 89
2
 Милан 34 21 7 6 64-39 70
3
 Ювентус 34 18 11 5 47-26 65
4
 Болонья 33 17 11 5 48-26 62
5
 Рома 33 17 7 9 59-39 58
6
 Лацио 34 17 4 13 43-35 55
7
 Аталанта 32 16 6 10 59-37 54
8
 Наполи 33 13 10 10 50-41 49
9
 Фиорентина 32 13 8 11 45-36 47
10
 Торино 34 11 13 10 31-31 46
11
 Монца 34 11 11 12 36-44 44
12
 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
13
 Лечче 34 8 12 14 31-49 36
14
 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
15
 Фрозиноне 34 7 10 17 43-63 31
16
 Верона 34 7 10 17 31-45 31
17
 Эмполи 33 8 7 18 26-48 31
18
 Удинезе 33 4 16 13 31-50 28
19
 Сассуоло 33 6 8 19 39-65 26
20
 Салернитана 34 2 9 23 26-73 15
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26.04 21:45
Фрозиноне – Салернитана
 3 : 0
27.04 16:00
Лечче – Монца
 1 : 1
27.04 19:00
Ювентус – Милан
 0 : 0
27.04 21:45
Лацио – Верона
 1 : 0
28.04 13:30
Интер – Торино
 2 : 0
28.04 16:00
Болонья – Удинезе
 - : -
28.04 19:00
Аталанта – Эмполи
 - : -
28.04 19:00
Наполи – Рома
 - : -
28.04 21:45
Фиорентина – Сассуоло
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29.04 21:45
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

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П
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 28 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 31 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 29 1 11
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