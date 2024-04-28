«Аталанта» примет «Эмполи» в матче 34-го тура серии А

28 апреля «Аталанта» дома встретится с «Эмполи» в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу. Игра в городе Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» начнется в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Аталанта» — «Эмполи» будет доступна по подписке и в прямом эфире всем зрителям канала «Матч Футбол 2». Начало — в 18.55 мск.

В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния 34-го тура чемпионата Италии.

«Аталанта» под руководством Джанпьеро Гасперини набрала 64 балла и располагается на шестом месте в турнирной таблице серии А. «Эмполи» — 17-я строчка и 31 балл.

За «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. В нынешнем сезоне 28-летний футболист провел 33 матча за команду, забил четыре гола и сделал 11 результативных передач.

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