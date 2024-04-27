«Ювентус» и «Милан» сыграли вничью в матче серии А

«Ювентус» дома сыграл вничью с «Миланом» в матче 34-го тура серии А — 0:0.

«Россонери» не нанесли ни одного удара в створ ворот, туринцы пробили по воротам соперника пять раз.

«Милан» набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.

«Ювентус» завершил ничьей третий матч серии А подряд. Команда набрала 65 очков и занимает третье место.