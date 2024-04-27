«Лацио» победил «Верону» благодаря голу Дзакканьи

«Лацио» дома обыграл «Верону» в матче 34-го тура серии А — 1:0.

Гол на 72-й минуте забил Маттиа Дзакканьи, который с 2014 по 2022 год выступал за желто-синих.

«Лацио» одержал третью победу в серии А подряд — 55 очков и 6-е место. «Верона» с 31 очком — на 16-й строчке.