Каррера покинул зону вылета серии В

В субботу, 27 апреля, «Асколи», который возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, победил в гостях «Тернану» (1:0) в матче 35-го тура серии В и догнал соперника в турнирной таблице.

Каррера получил оценку 6,5 от всех трех спортивных СМИ Италии — La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport и Tuttosport.

Теперь у «Асколи», «Тернаны» и «Специи» по 37 очков, но команда экс-спартаковца опережает обоих конкурентов по дополнительным показателям, занимая спасительное 15-е место за 3 тура до окончания гладкого чемпионата.

Клубы, финиширующие 18-ми, 19-ми и 20-ми, вылетают в серию С напрямую. Занявшие 16-е и 17-е места, сыграю в стыковых матчах за право остаться в серии В.

В следующем туре «Асколи» 1 мая на своем поле примет «Козенцу», идущую на 14-й строчке.