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Каррера покинул зону вылета серии В

Георгий Кудинов
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В субботу, 27 апреля, «Асколи», который возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, победил в гостях «Тернану» (1:0) в матче 35-го тура серии В и догнал соперника в турнирной таблице.

Каррера получил оценку 6,5 от всех трех спортивных СМИ Италии La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport и Tuttosport.

Теперь у «Асколи», «Тернаны» и «Специи» по 37 очков, но команда экс-спартаковца опережает обоих конкурентов по дополнительным показателям, занимая спасительное 15-е место за 3 тура до окончания гладкого чемпионата.

Клубы, финиширующие 18-ми, 19-ми и 20-ми, вылетают в серию С напрямую. Занявшие 16-е и 17-е места, сыграю в стыковых матчах за право остаться в серии В.

В следующем туре «Асколи» 1 мая на своем поле примет «Козенцу», идущую на 14-й строчке.

Футбол
ФК Асколи
Массимо Каррера
серия B
0
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Тиагу Мотта согласился возглавить «Ювентус»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 33 27 5 1 79-18 86
2
 Милан 34 21 7 6 64-39 70
3
 Ювентус 34 18 11 5 47-26 65
4
 Болонья 33 17 11 5 48-26 62
5
 Рома 33 17 7 9 59-39 58
6
 Лацио 34 17 4 13 43-35 55
7
 Аталанта 32 16 6 10 59-37 54
8
 Наполи 33 13 10 10 50-41 49
9
 Фиорентина 32 13 8 11 45-36 47
10
 Торино 33 11 13 9 31-29 46
11
 Монца 34 11 11 12 36-44 44
12
 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
13
 Лечче 34 8 12 14 31-49 36
14
 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
15
 Фрозиноне 34 7 10 17 43-63 31
16
 Верона 34 7 10 17 31-45 31
17
 Эмполи 33 8 7 18 26-48 31
18
 Удинезе 33 4 16 13 31-50 28
19
 Сассуоло 33 6 8 19 39-65 26
20
 Салернитана 34 2 9 23 26-73 15
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38 тур
26.04 21:45
Фрозиноне – Салернитана
 3 : 0
27.04 16:00
Лечче – Монца
 1 : 1
27.04 19:00
Ювентус – Милан
 0 : 0
27.04 21:45
Лацио – Верона
 1 : 0
28.04 13:30
Интер – Торино
 - : -
28.04 16:00
Болонья – Удинезе
 - : -
28.04 19:00
Аталанта – Эмполи
 - : -
28.04 19:00
Наполи – Рома
 - : -
28.04 21:45
Фиорентина – Сассуоло
 - : -
29.04 21:45
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Ювентус

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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

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Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

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Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

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Оливье Жиру

Милан

 8
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Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 28 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 31 1 3
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Тео Эрнандез

Милан

 29 1 11
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