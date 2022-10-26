Джованни Симеоне ярко высказался о главном тренере «Наполи» Спаллетти

Форвард «Наполи» Джованни Симеоне рассказал, что думает о главном тренере Лучано Спаллетти. Футболист признался, что специалист помогает понимать игрокам их ошибки.

«Спаллетти — тренер, который может приходить на матч один раз в неделю. Он очень внимателен к деталям, он делает все, чтобы каждый игрок давал свой максимум. Он часто шутит, бывает даже, что разыгрывает тебя. Он помогает понимать ошибки и не повторять их. Это очень важно», — цитирует Симеоне calcionapoli1926.it.