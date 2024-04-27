«Лечче» и «Монцу» поделили очки в матче серии А

«Лечче» дома сыграл вничью с «Монцей» в матче 34-го тура серии А — 1:1.

На 90+2-й минуте у хозяев гол забил Никола Крстович. Гости отыгрались спустя 4 минуты, пенальти реализовал Маттео Пессина.

«Лечче» набрал 36 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата.

«Монца» с 44 очками — на 11-й строчке. Команда продлила серию без побед до пяти матчей — 3 поражения и 2 ничьих.