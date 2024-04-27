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Сегодня, 17:59

«Лечче» и «Монцу» поделили очки в матче серии А

Руслан Минаев
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«Лечче» дома сыграл вничью с «Монцей» в матче 34-го тура серии А — 1:1.

На 90+2-й минуте у хозяев гол забил Никола Крстович. Гости отыгрались спустя 4 минуты, пенальти реализовал Маттео Пессина.

«Лечче» набрал 36 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата.

«Монца» с 44 очками — на 11-й строчке. Команда продлила серию без побед до пяти матчей — 3 поражения и 2 ничьих.

Италия. Серия А. 34-й тур
27 апр, 16:00. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
1:1
Монца

ФК Лечче
ФК Монца
0
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 33 27 5 1 79-18 86
2
 Милан 33 21 6 6 64-39 69
3
 Ювентус 33 18 10 5 47-26 64
4
 Болонья 33 17 11 5 48-26 62
5
 Рома 33 17 7 9 59-39 58
6
 Аталанта 32 16 6 10 59-37 54
7
 Лацио 33 16 4 13 42-35 52
8
 Наполи 33 13 10 10 50-41 49
9
 Фиорентина 32 13 8 11 45-36 47
10
 Торино 33 11 13 9 31-29 46
11
 Монца 34 11 11 12 36-44 44
12
 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
13
 Лечче 34 8 12 14 31-49 36
14
 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
15
 Фрозиноне 34 7 10 17 43-63 31
16
 Верона 33 7 10 16 31-44 31
17
 Эмполи 33 8 7 18 26-48 31
18
 Удинезе 33 4 16 13 31-50 28
19
 Сассуоло 33 6 8 19 39-65 26
20
 Салернитана 34 2 9 23 26-73 15
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26.04 21:45
Фрозиноне – Салернитана
 3 : 0
27.04 16:00
Лечче – Монца
 1 : 1
27.04 19:00
Ювентус – Милан
 - : -
27.04 21:45
Лацио – Верона
 - : -
28.04 13:30
Интер – Торино
 - : -
28.04 16:00
Болонья – Удинезе
 - : -
28.04 19:00
Аталанта – Эмполи
 - : -
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Наполи – Рома
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Милан

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