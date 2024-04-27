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Сегодня, 15:00

«Ювентус» — «Милан»: смотреть трансляцию матча чемпионата Италии

«Ювентус» сыграет с «Миланом» в чемпионате Италии 27 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Душан Влахович (ФК «Ювентус»).
Фото Global Look Press

«Ювентус» сыграет с «Миланом» в 34-м туре чемпионата Италии по футболу в субботу, 27 апреля. Матч пройдет на стадионе «Альянц Стэдиум» в Турине (Италия) и начнется в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Ювентус» — «Милан» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игра Серии А будет доступна на платной онлайн-платформе Okko.

Команда из Турина занимает третье место в турнирной таблице серии А с 64 очками. Красно-черные набрали 69 баллов и располагаются на второй строчке чемпионата.

Италия. Серия А. 34-й тур
27 апр, 19:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Милан

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
ФК Милан
ФК Ювентус
0
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Лопетеги может сменить Пиоли в «Милане»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 33 27 5 1 79-18 86
2
 Милан 33 21 6 6 64-39 69
3
 Ювентус 33 18 10 5 47-26 64
4
 Болонья 33 17 11 5 48-26 62
5
 Рома 33 17 7 9 59-39 58
6
 Аталанта 32 16 6 10 59-37 54
7
 Лацио 33 16 4 13 42-35 52
8
 Наполи 33 13 10 10 50-41 49
9
 Фиорентина 32 13 8 11 45-36 47
10
 Торино 33 11 13 9 31-29 46
11
 Монца 33 11 10 12 35-43 43
12
 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
13
 Лечче 33 8 11 14 30-48 35
14
 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
15
 Фрозиноне 34 7 10 17 43-63 31
16
 Верона 33 7 10 16 31-44 31
17
 Эмполи 33 8 7 18 26-48 31
18
 Удинезе 33 4 16 13 31-50 28
19
 Сассуоло 33 6 8 19 39-65 26
20
 Салернитана 34 2 9 23 26-73 15
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.04 21:45
Фрозиноне – Салернитана
 3 : 0
27.04 16:00
Лечче – Монца
 - : -
27.04 19:00
Ювентус – Милан
 - : -
27.04 21:45
Лацио – Верона
 - : -
28.04 13:30
Интер – Торино
 - : -
28.04 16:00
Болонья – Удинезе
 - : -
28.04 19:00
Аталанта – Эмполи
 - : -
28.04 19:00
Наполи – Рома
 - : -
28.04 21:45
Фиорентина – Сассуоло
 - : -
29.04 21:45
Дженоа – Кальяри
 - : -
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ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 16
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 13
П
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 28 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 31 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 29 1 11
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