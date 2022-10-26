Фанаты «Ювентуса» требуют отставки Аллегри после невыхода в плей-офф ЛЧ

Болельщики «Ювентуса» призывают клуб уволить главного тренера команды Массимилиано Аллегри после поражения от «Бенфики» (3:4) в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Фанаты «Ювентуса» вывели в топы соцсетей хештег #AllegriOut.

«Бенфика» набрала 11 очков и гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Ювентус» с тремя очками идет на 3-й строчке и лишился шансов на выход из группы.

Таким образом, «Ювентус» впервые с 2014 года пропустит плей-офф Лиги чемпионов.