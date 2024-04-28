«Болонья» и «Удинезе» сыграли вничью в матче серии А
«Болонья» дома не смогла обыграть «Удинезе» в матче 34-го тура чемпионата Италии — 1:1.
За хозяев забил Алексис Салемакерс (78-я минута), у гостей отличился Мартин Пайеро (45+1-я). С 64-й минуты «Болонья» играла в меньшинстве, так как вторую желтую получил Сэм Бекема.
«Болонья» с 63 очками занимает четвертое место в таблице серии А. «Удинезе» идет на 18-й строчке с 29 баллами.
Источник: Таблица серии А
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|
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|5
|1
|81-18
|89
|
2
|Милан
|34
|21
|7
|6
|64-39
|70
|
3
|Ювентус
|34
|18
|11
|5
|47-26
|65
|
4
|Болонья
|34
|17
|12
|5
|49-27
|63
|
5
|Рома
|33
|17
|7
|9
|59-39
|58
|
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|Лацио
|34
|17
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|13
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|55
|
7
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|32
|16
|6
|10
|59-37
|54
|
8
|Наполи
|33
|13
|10
|10
|50-41
|49
|
9
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|32
|13
|8
|11
|45-36
|47
|
10
|Торино
|34
|11
|13
|10
|31-31
|46
|
11
|Монца
|34
|11
|11
|12
|36-44
|44
|
12
|Дженоа
|33
|9
|12
|12
|35-40
|39
|
13
|Лечче
|34
|8
|12
|14
|31-49
|36
|
14
|Кальяри
|33
|7
|11
|15
|36-56
|32
|
15
|Фрозиноне
|34
|7
|10
|17
|43-63
|31
|
16
|Верона
|34
|7
|10
|17
|31-45
|31
|
17
|Эмполи
|33
|8
|7
|18
|26-48
|31
|
18
|Удинезе
|34
|4
|17
|13
|32-51
|29
|
19
|Сассуоло
|33
|6
|8
|19
|39-65
|26
|
20
|Салернитана
|34
|2
|9
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|15
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|26.04
|21:45
|
Фрозиноне – Салернитана
|3 : 0
|27.04
|16:00
|
Лечче – Монца
|1 : 1
|27.04
|19:00
|
Ювентус – Милан
|0 : 0
|27.04
|21:45
|
Лацио – Верона
|1 : 0
|28.04
|13:30
|
Интер – Торино
|2 : 0
|28.04
|16:00
|
Болонья – Удинезе
|1 : 1
|28.04
|19:00
|
Аталанта – Эмполи
|- : -
|28.04
|19:00
|
Наполи – Рома
|- : -
|28.04
|21:45
|
Фиорентина – Сассуоло
|- : -
|29.04
|21:45
|
Дженоа – Кальяри
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|13
|П
|
|
Пауло Дибала
Рома
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|И
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|Ж
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Давиде Калабрия
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|28
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
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|31
|1
|3
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Тео Эрнандез
Милан
|29
|1
|11
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