«Болонья» и «Удинезе» сыграли вничью в матче серии А

«Болонья» дома не смогла обыграть «Удинезе» в матче 34-го тура чемпионата Италии — 1:1.

За хозяев забил Алексис Салемакерс (78-я минута), у гостей отличился Мартин Пайеро (45+1-я). С 64-й минуты «Болонья» играла в меньшинстве, так как вторую желтую получил Сэм Бекема.

«Болонья» с 63 очками занимает четвертое место в таблице серии А. «Удинезе» идет на 18-й строчке с 29 баллами.