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Сегодня, 14:08

Ваноли посвятил победу Черышеву

Георгий Кудинов
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Главный тренер «Венеции» Паоло Ваноли посвятил важнейшую победу над «Кремонезе» (2:1) в матче 35-го тура серии B российскому легионеру своей команды Денису Черышеву.

Дело в том, что наш футболист только что стал отцом: сын, которого назвали Михаилом, родился в Местре, пригороде Венеции. Дениса не было в заявке на матч именно из-за этого события.

«Посвящаю наш успех молодому папе Черышеву. Он редко выходит на поле, но заслуживает только самых добрых слов, всегда профессионален в работе, улыбается и позитивно влияет на всю раздевалку», — сказал Ваноли после игры.

За 3 тура до окончания чемпионата «Венеция» находится на третьем месте в турнирной таблице (67 очков) — в одном очке от идущего вторым «Комо». Чтобы напрямую выйти в серию А, нужно занять второе место (первое уже забронировала «Парма»). В случае равенства очков с «Комо» (68 очков) «Венеция» окажется выше по личным встречам.

1 мая «Венеция» сыграет в гостях с занимающим пятую строчку «Катандзаро».

Денис Черышев
ФК Венеция
Паоло Ваноли
серия B
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 Ювентус 34 18 11 5 47-26 65
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 Болонья 33 17 11 5 48-26 62
5
 Рома 33 17 7 9 59-39 58
6
 Лацио 34 17 4 13 43-35 55
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 Наполи 33 13 10 10 50-41 49
9
 Фиорентина 32 13 8 11 45-36 47
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 Торино 33 11 13 9 31-29 46
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 Монца 34 11 11 12 36-44 44
12
 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
13
 Лечче 34 8 12 14 31-49 36
14
 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
15
 Фрозиноне 34 7 10 17 43-63 31
16
 Верона 34 7 10 17 31-45 31
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 Эмполи 33 8 7 18 26-48 31
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