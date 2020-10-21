Симоне Индзаги: «Я все еще считаю «Боруссию» фаворитом нашей группы в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился мнением о победе над дортмундской «Боруссией» (3:1) в матче 1-го тура Лиги чемпионов.

— Мне понравилось, как мы сыграли против очень сильного соперника, — сказал в эфире Sky Sport Italia Индзаги. — У «Боруссии» очень сильная полузащита с огромным потенциалом. «Лацио» прекрасно провел встречу, футболисты иногда жертвовали собой, а потом больно били соперника, используя свои моменты.

В нашей группе все совсем не понятно. «Брюгге» выиграл в России, но я все еще считаю «Боруссию» фаворитом, несмотря на нашу победу.

Во 2-м туре Лиги чемпионов «Лацио» на выезде встретится с «Брюгге». Матч состоится 28 октября, начало — в 23.00 (мск).