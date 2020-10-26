Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил дальнейшие перспективы выступления команды в Лиге чемпионов. На старте группового этапа команда уступила на своем поле «Брюгге» (1:2).

— Легких групп в таком турнире, как Лига чемпионов, не может быть в принципе. Группа у нас непростая, интересная. Нам хочется сыграть весной-2021 в Лиге чемпионов, но того же хотят и все остальные, так что путевки на выход из группы никому заранее не гарантированы, — рассказал Семак в интервью изданию «Деловой Петербург».

— То, что вы начали турнир матчем с аутсайдером группы «Брюгге» у себя дома и проиграли, — большой удар для вас?

— «Брюгге» — известный клуб в Европе. Я изначально не считал, что он является аутсайдером нашей группы. И самое главное, что сам «Брюгге» уж точно не считает себя аутсайдером, что и показал в Петербурге. Плохо, что мы проиграли, никто с этим не спорит. Однако нам еще предстоит ответный матч с «Брюгге», в котором мы будем бороться за победу.

— Насколько важен для «Зенита» тот факт, что последний матч в группе пройдет в Петербурге?

— Спасибо нашему стадиону! Еще недавно подобное было невозможно, а вот теперь заключительный, зимний поединок в группе мы проведем дома. Это важный момент с учетом того, что судьба весенней путевки нередко решается именно в заключительном матче. Конечно, очень хочется, чтобы на наших домашних матчах было как можно больше болельщиков, которые окунулись бы в праздничную атмосферу Лиги чемпионов. Но это зависит не от нас, а от того, как будет дальше развиваться ситуация с коронавирусом.

— Почему вы так уверенно — перед стартом турнира — называли фаворитом вашей группы именно «Боруссию» из Дортмунда?

— В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов мы играли в своей группе против «Лейпцига», и те матчи были очень сложными, а «Лейпциг» в итоге дошел до полуфинала Лиги чемпионов. При этом дортмундская «Боруссия» опередила тот самый «Лейпциг» у себя в чемпионате Германии, где уступила только мощнейшей «Баварии», которая в прошлом сезоне выиграла вообще все что можно в Европе. Как тут было не назвать «Боруссию» фаворитом нашей группы?

— А что скажете про римский «Лацио», который только что обыграл эту «Боруссию»?

— В прошлом сезоне команда Симоне Индзаги набрала в серии А одинаковое количество очков с едва не вышедшей в полуфинал Лиги Чемпионов «Аталантой» и впервые за много лет получила право сыграть в Лиге Чемпионов. А лучший бомбардир «Лацио» Чиро Иммобиле выиграл по итогам сезона престижную «Золотую бутсу».

Так что клуб это очень серьезный. Что «Лацио» и доказал в матче с «Боруссией», где как раз и блеснул в первую очередь тот самый Иммобиле.