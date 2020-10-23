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Коман — лучший игрок 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов

15:22
Кингсли Коман. Фото IMAGO
Кингсли Коман. Фото IMAGO
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Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман признан лучшим игроком 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

На счету 24-летнего француза 2 гола и 1 результативная передача в матче против «Атлетико» (4:0).

В голосовании Коман опередил защитника Анхелиньо («Лейпциг»), полузащитника Тете («Шахтер») и нападающего Альваро Морату («Ювентус»).

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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