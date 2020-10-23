Коман — лучший игрок 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов
Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман признан лучшим игроком 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.
На счету 24-летнего француза 2 гола и 1 результативная передача в матче против «Атлетико» (4:0).
В голосовании Коман опередил защитника Анхелиньо («Лейпциг»), полузащитника Тете («Шахтер») и нападающего Альваро Морату («Ювентус»).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.