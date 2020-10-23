УЕФА рассмотрит нарушения социальной дистанции болельщиками «Ренна» в игре с «Краснодаром»
Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дисциплинарное производство в отношении «Ренна» в связи с нарушениями санитарных норм на матче Лиги чемпионов с «Краснодаром» (1:1), сообщает пресс-служба УЕФА.
УЕФА рассмотрит несоблюдение социального дистанцирования на трибунах, а также блокировку лестничных проходов на стадионе. Рассмотрение дела назначено на 10 ноября.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.