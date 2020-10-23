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УЕФА рассмотрит нарушения социальной дистанции болельщиками «Ренна» в игре с «Краснодаром»

20:44
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Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дисциплинарное производство в отношении «Ренна» в связи с нарушениями санитарных норм на матче Лиги чемпионов с «Краснодаром» (1:1), сообщает пресс-служба УЕФА.

УЕФА рассмотрит несоблюдение социального дистанцирования на трибунах, а также блокировку лестничных проходов на стадионе. Рассмотрение дела назначено на 10 ноября.

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