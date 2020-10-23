Станислав Черчесов: «Давайте уберем слово «устали» из нашего лексикона»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не видит параллелей между отсутствием побед национальной команды в октябрьских матчах и отсутствием побед российских клубов в еврокубках.

— Есть ли причина тому, что сборная России не смогла одержать победу в октябрьских матчах, а клубы — в первых матчах еврокубков? Дело в усталости?

— Что касается нас — есть конкретный сбор и игры, и к этим играм надо готовиться, — сказал в эфире «Россия 24» Черчесов. — Соперники тоже готовятся. Вы начали с того, что кто-то устал, но я уже говорил на сборах: «Если хотите, чтобы мы были уставшими — мы будем уставшими». Не стал бы зацикливаться на слове «уставшие», у нас в сборной оно вообще ни разу не поднималось. Есть конкретная игра, к ней надо готовиться. Кто готов, тот и выходит. Другое дело, что не только у нас, но и у других сборных такая же ситуация. Сейчас мы прорабатываем опыт, готовимся к новым матчам. Не вижу параллели в том, что мы не смогли победить в октябре, а потом наши клубы в еврокубках. Всему свое время. Они стартовали, мы играли с Турцией, которая набрала ход. Та Турция, которая играла с нами — две разных команды. Параллелей между сборной и клубами я бы не проводил, а слово «устали» давайте уберем из нашего лексикона, как и слово «проблема». Иначе мы так дальше не продвинемся. Сами загоняем себя в какие-то рамки.

В первом туре Лиги чемпионов «Зенит» уступил «Брюгге» (1:2), «Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» (1:1), «Локомотив» на выезде спасся в игре с «Зальцбургом» (2:2). В Лиге Европы ЦСКА не смог переиграть «Вольфсберг» (1:1).